Un expert chinois salue les réalisations économiques et diplomatiques du Vietnam en 2024

En 2024, les réalisations économiques et les activités diplomatiques du Vietnam ont contribué à affirmer efficacement son image positive dans la région et dans le monde, a déclaré le Professeur Xu Liping, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est de l'Académie chinoise des sciences sociales, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

En évaluant la performance économique du Vietnam, le Professeur Xu Liping souligne une croissance soutenue de 6,82% sur les trois premiers trimestres, portée notamment par les secteurs manufacturier et de la construction. Ces performances ont placé le Vietnam parmi les économies les plus dynamiques de l'ASEAN.

Cette croissance soutenue est le fruit d'une gouvernance efficace et de réformes économiques audacieuses mises en œuvre par le Parti et le gouvernement vietnamiens, associées à un environnement des affaires de plus en plus attractif et une main-d'œuvre jeune abondante. Les perspectives de croissance demeurent favorables pour 2025.

Dans le contexte du faible développement de l’économie régionale et mondiale, le taux de croissance rapide du Vietnam constitue un nouveau catalyseur pour la croissance régionale et internationale.

Le Professeur Xu Liping a souligné la multiplicité des canaux diplomatiques utilisés par le Vietnam en 2024, notamment ceux du Parti et de l'État et la diplomatie populaire, contribuant ainsi à renforcer la position internationale du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur Xu Liping, la diplomatie vietnamienne, portée par une dynamique tripartite (Parti, État et peuple), s'élève vers de nouveaux horizons.

En particulier, dans le cadre des forums multilatéraux majeurs, notamment l'Assemblée générale des Nations unies, le forum d'été de Davos, le Sommet de l'APEC et le Sommet des BRICS, les dirigeants vietnamiens ont présenté des mesures constructives en matière de gouvernance mondiale qui ont reçu un accueil favorable de la communauté internationale. Parallèlement, le Vietnam cultive une diplomatie populaire dynamique, favorisant les échanges entre le peuple vietnamien et d'autres pays.

VNA/CVN