Un député japonais souligne les nombreux potentiels de coopération Vietnam - Japon

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l’occasion de la visite officielle du 3 au 7 décembre au Japon du président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Trân Thanh Mân, le député japonais Aoyagi Yoichiro a souligné que les organes législatifs des deux pays contribuaient grandement au renforcement des relations bilatérales.

Rappelant l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en novembre 2023, le membre de la Chambre des représentants du Japon a souligné l'importance du resserrement des échanges à tous les niveaux, entre les peuples, entre les jeunes générations, entre agences, entre les deux gouvernements...

Selon Aoyagi Yoichiro, la signature de plusieurs accords économiques bilatéraux et la participation à des mécanismes multilatéraux favorisent la coopération bilatérale Vietnam-Japon.

Le député japonais a suggéré que les deux pays renforcent leur collaboration afin d'optimiser le climat des investissements. Il a en outre insisté sur la nécessité favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre Vietnamiens et Japonais.

Concernant la coopération en matière d'emploi, Aoyagi Yoichiro a mis en avant la nécessité de privilégier la mise en place d'un cadre de travail propice et l'amélioration des conditions salariales des travailleurs vietnamiens, compte tenu des besoins du marché du travail japonais en main-d'œuvre étrangère.

En matière d'éducation, il a proposé de faciliter l’accès des étudiants aux études dans l’autre pays en lançant des bourses pour encourager la mobilité académique.

Actuellement, les deux pays ont encore de nombreux potentiels à exploiter pour approfondir leur coopération dans les années à venir, a-t-il estimé.

Il est par ailleurs nécessaire aux deux pays de renforcer leur coopération dans des problèmes en matière de sécurité, parallèlement à la promotion des échanges économiques, afin d'assurer la sécurité des citoyens. Il s’est enfin déclaré convaincu que la coopération entre les deux pays leur profitait et, plus largement, à l’Asie et au monde.

