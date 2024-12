De prestigieuses destinations patrimoniales

Surnommé la “baie de Ha Long terrestre”, ce site spectaculaire possède une centaine de grottes ; des paysages naturels uniques de montagnes, de forêts, de vallées, de rizières, de villages et de lieux sacrés comme des temples et des pagodes ; des arbres de toute beauté ; ainsi que des reliques historiques dont on n’a pas encore fini de percer tous les mystères.

Le complexe paysager panoramique de Tràng An, inscrit en 2014 au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un bien mixte, culturel et naturel, couvrant une superficie de 12.252 ha (6.226 ha de bien et 6.026 ha de zone tampon). Il comprend des sites nationaux parti-culièrement importants de la province de Ninh Binh tels que la zone écotouristique de Tràng An, le paysage de Tam Côc - Bích Ðông, la pagode Bái Ðính, et Hoa Lu - l’ancienne capitale du Vietnam aux Xe et XIe siècles. Tràng An est d’importance régionale en matière d’histoire humaine.

La photo de la Une mettait en valeur l’embarcadère de Tràng An à partir duquel les voyageurs peuvent se promener en barque pour découvrir ce paradis terrestre. Il y a désormais deux écoles parmi les globe-trotteurs : ceux qui adorent la baie de Ha Long

traditionnelle et ceux qui ont craqué pour sa version terrestre ! Ces deux eldorados ont néanmoins en commun d’avoir été reconnus patrimoine mondial de l’UNESCO.

Plus le temps passe, plus le Vietnam regorge d’héritages uniques qu’ils soient naturels, culturels ou historiques. Bien sûr, il y a les incontournables qu’il est obligatoire de citer pour ceux qui viennent pour la première fois au Vietnam et qui nous lisent. Attention, la barre est très haute…

Côté patrimoines culturels immatériels : les fêtes de Gióng des temples de Phù Ðông et de Sóc, le ca trù (chant des courtisanes), le chant xoan (chant printanier) de la province de Phú Tho (Nord), le nha nhac (musique de cour vietnamienne), l’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), tous reconnus par l’UNESCO.

Côté sites culturels et historiques : la cité impériale de Thang Long et le lac Hoàn Kiêm (ou lac de l’Épée restituée) à Hanoï ; l’ensemble de monuments de Huê à Thua Thiên Huê, le sanctuaire de My Son et la vieille ville de Hôi An à Quang Nam (Centre) ; la Poste centrale, la cathédrale Notre-Dame et la base révolutionnaire de la forêt de Sác à Hô Chi Minh-Ville ; des destinations touristiques dans le delta du Mékong.

J’ajouterai à ce circuit touristique inouï quelques heures au frais dans la Villa Blanche de Vung Tàu (province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu) avec vue unique sur la mer…

Qu’on se le dise…

Hervé Fayet/CVN