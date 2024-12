La visite du président de l’AN au Japon approfondira les relations bilatérales

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné les significations importantes de la prochaine visite officielle au Japon du 3 au 7 décembre du président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Il s’agira de la première visite officielle au Japon de Trân Thanh Mân en tant que président de l’Assemblée nationale, également de la première visite d’un président de l’organe législatif vietnamien au Japon depuis 2012, a indiqué l’ambassadeur.

Au cours de sa visite, le président de l'Assemblée nationale rencontrera l’Empereur du Japon, s’entretiendra avec le président de la Chambre des conseillers, aura des rencontres avec le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants, les dirigeants de plusieurs grands partis et de principales organisations économiques japonaises, ainsi que des Vietnamiens dans ce pays. Il se rendra également à Nagasaki, a annoncé Pham Quang Hiêu.

La visite aura lieu à l'occasion du premier anniversaire de l’élévation des relations entre les deux pays au niveau de "partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde", a-t-il ajouté, estimant qu’elle permettrait d'approfondir les relations Vietnam - Japon, notamment entre les organes législatifs des deux pays, favorisant le développement dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et du travail, apportant de nombreux avantages pratiques aux peuples des deux pays.

S’agissant des atouts dans les relations bilatérales, Pham Quang Hiêu a notamment souligné la grande confiance politique, précisant que les dirigeants des deux pays se rencontraient régulièrement pour définir les grandes orientations pour le développement efficace des relations dans tous les domaines.

De plus, les économies du Vietnam et du Japon sont très complémentaires, a-t-il constaté, ajoutant que les deux peuples présentaient de nombreuses similitudes culturelles.

Soulignant le rôle important de la coopération entre les organes législatifs dans les relations Vietnam-Japon, l’ambassadeur vietnamien a estimé que maintenir des visites et des échanges, et renforcer la coopération entre les agences spécialisées des organes législatifs des deux pays, revêtaient une importance pratique et à long terme.

Le potentiel de coopération entre les deux pays demeure énorme, a affirmé le diplomate, avant d’insister sur la nécessité de continuer à renforcer les relations politiques de confiance en favorisant les visites et les contacts à tous les niveaux, en particulier à haut niveau.

Il est également important d’exploiter la complémentarité des deux économies, de renforcer les liens économiques entre les deux pays, de promouvoir la coopération dans des domaines potentiels tels que la transformation numérique, l'économie numérique, la société numérique, la transition verte..., a-t-il indiqué.

