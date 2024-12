Un haut responsable du PPRL apprécie le rôle du Parti communiste du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Ce processus a permis au pays d'accomplir de grands progrès en matière de développement, tout en renforçant sa position et son prestige sur la scène internationale, a déclaré Khamphanh Pheuyavong, secrétaire du Comité central du Parti, président du Commission centrale de propagande et de formation du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Conseil théorique central du PPRL, lors d'un échange accordé au reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Vientiane.

Ce dernier a affirmé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) a suivi une orientation politique correcte. La mise en œuvre de la politique de Renouveau du Parti a abouti à des avancées spectaculaires et à des percées dans de nombreux domaines.

Sur le plan politique, l'ensemble du système politique vietnamien a maintenu une stabilité solide. Sous la direction du PCV, le pays connaît un développement continu. Le rôle du PCV est de plus en plus amélioré sur la scène régionale et internationale.

Selon Khamphanh Pheuyavong, le produit intérieur brut (PIB) par habitant devrait atteindre près de 5.000 USD en 2024, positionnant le Vietnam parmi les pays en développement à revenu intermédiaire supérieur. Il est prévu que l'économie vietnamienne continuera de croître à un rythme à deux chiffres dans un avenir proche.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la culture, le Vietnam a connu des rénovations remarquables. Parallèlement au développement des valeurs culturelles modernes, le pays s'attache à préserver les identités culturelles traditionnelles, faisant du Vietnam une destination attrayante pour les touristes nationaux et internationaux, a-t-il déclaré.

En outre, le taux de pauvreté multidimensionnelle au Vietnam a diminué à 2,93% (contre 18,3 % au Laos). Le pays a également réalisé un bond spectaculaire dans le domaine scientifique et technologique. En particulier, la transformation numérique et l'innovation du pays ont connu un développement rapide, apportant des résultats durables, a ajouté Khamphanh Pheuyavong.

Le Vietnam a actuellement établi des relations diplomatiques avec 194 pays. Le PCV a établi des relations avec 247 partis politiques dans 111 pays, l'Assemblée nationale du Vietnam a des relations avec les Assemblées nationales et parlements de plus de 140 pays et participe activement à de nombreux forums parlementaires internationaux importants et à 1.200 organisations internationales.

Le développement actuel du Vietnam est le fruit de la direction habile et éclairée du PCV, a affirmé Khamphanh Pheuyavong.

VNA/CVN