Le Vietnam resserre ses liens avec Singapour et le Japon

Les visites officielles du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân au Japon et à Singapour devraient permettre de renforcer le partenariat stratégique Vietnam - Singapour et le partenariat stratégique global Vietnam - Japon, tout en favorisant l'amitié et la coopération efficace entre le Vietnam et ces deux pays asiatiques dans tous les secteurs, selon la vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'AN, Lê Thu Hà.

>> Le président de l’Assemblée nationale se rendra à Singapour et au Japon

>> Nouvel élan au développement des relations Vietnam - Singapour

>> Le Vietnam renforce ses relations d'amitié et de coopération avec Singapour et Japon

Le président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân se rendra du 1er au 7 décembre à Singapour et au Japon pour des visites officielles. Celles-ci revêtiront une importance particulière pour faire progresser la politique étrangère du Vietnam, favoriser une coopération parlementaire substantielle et durable entre l'AN vietnamienne et le Parlement de Singapour et la Diète nationale du Japon, d'après la vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'AN, Lê Thu Hà.

Photo : VNA/CVN

Singapour est l'un des principaux partenaires du Vietnam dans la région. Plus de 50 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2024) et plus de 10 ans après l'établissement de leur partenariat stratégique (2013-2024), les relations Vietnam - Singapour n'ont cessé de se développer, marquées par des réalisations significatives dans les canaux du Parti, du gouvernement, du Parlement et les échanges entre les peuples.

Concernant l'économie, au cours des neuf premiers mois de 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 7,6 milliards d'USD, soit une augmentation de 12,7% par rapport à la même période en 2023. Singapour est le 4e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et se classe 2e parmi les 145 pays et territoires investissant au Vietnam. Les deux pays ont convenu de faire évoluer leurs relations vers un partenariat stratégique global au moment opportun.

Collaboration fructueuse

Entre-temps, les relations entre le Vietnam et le Japon illustrent le succès de la coopération bilatérale du Vietnam avec ses partenaires mondiaux. Le Japon est le 1er fournisseur d'aide publique au développement du Vietnam, le 2e partenaire en matière de main-d'œuvre, le 3e en matière d'investissement et de tourisme et le 4e en matière de commerce.

Les relations bilatérales sont à leur phase la plus solide, marquées par une grande confiance politique, des échanges fréquents de haut niveau et une collaboration économique approfondie. Les deux pays ont célébré les 50 ans de leurs relations diplomatiques et ont élevé leur relation au rang de partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en 2023.

La coopération parlementaire constitue un canal important dans l'ensemble du partenariat et de la coopération fructueuse entre le Vietnam, Singapour et le Japon. Ces derniers temps, la coopération entre l'AN du Vietnam, le Parlement de Singapour et la Diète nationale du Japon se développe de manière très fructueuse, tant dans le cadre bilatéral que multilatéral.

Photo : daibieunhandan.vn

Lê Thu Hà s'est déclarée convaincue que les visites officielles de Trân Thanh Mân contribueront à approfondir la collaboration entre les organes législatifs grâce à des échanges accrus, à la coopération au niveau des commissions et aux partenariats entre parlementaires, y compris les jeunes et les femmes parlementaires.

Promouvoir les échanges entre les peuples

Les visites tireront également parti du rôle de l'alliance parlementaire d'amitié et des groupes de parlementaires d'amitié pour promouvoir les échanges entre les peuples, la coopération commerciale et les partenariats entre localités, tout en encourageant les organes législatifs à renforcer la surveillance de la mise en œuvre des accords et des traités, à perfectionner les cadres juridiques pour soutenir le développement socio-économique et à encourager l'investissement et la collaboration des entreprises.

Les visites devraient également aider les législatures des trois pays à accroître le soutien mutuel au sein des forums et organisations multilatéraux ainsi que des forums parlementaires régionaux et internationaux, a-t-elle déclaré.

En particulier, un accord de coopération entre l'AN vietnamienne et la Chambre des conseillers du Japon, qui sera signé lors de la visite, devrait renforcer l'efficacité de la collaboration législative entre les deux organes, facilitant les initiatives de coopération bilatérale ainsi que les efforts conjoints dans les forums multilatéraux.

En outre, les visites du président de l'AN Trân Thanh Mân devraient promouvoir une coopération concrète entre les localités vietnamiennes et celles de Singapour et du Japon, apportant des avantages tangibles aux populations et aux communautés d'affaires des trois pays.

VNA/CVN