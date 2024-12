Les médias japonais couvrent les activités du président de l'Assemblée nationale du Vietnam

Les principaux organes de presse japonais, notamment la NHK et l'agence Jiji, ont largement couvert le 5 décembre l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba.

Le site Web du Bureau du Premier ministre japonais a officiellement publié une photographie des deux dirigeants avec un article intitulé "Visite solennelle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân".

Dans son site Web, le ministère japonais des Affaires étrangères a souligné l'accueil chaleureux réservé par le Premier ministre Shigeru Ishiba au président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Le ministère a également rappelé les récentes rencontres entre le Premier ministre Shigeru Ishiba et le Premier ministre Pham Minh Chinh en octobre et le président Luong Cuong en novembre, exprimant sa volonté commune de poursuivre la concrétisation de la coopération bilatérale par le biais des échanges bilatéraux de haut niveau.

Renforcer les relations bilatérales

Lors de cet entretien, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a exprimé son espoir de coopérer avec le Premier ministre japonais sur la base du partenariat stratégique global Vietnam - Japon. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération, en particulier par le biais d'échanges plus fréquents entre leurs parlements et leurs autorités locales ainsi qu'en développant des synergies dans les domaines de l'économie, de la sécurité et des échanges entre les populations.

La radio et télévision japonaise (NHK) a également mis en exergue l’entretien entre Trân Thanh Mân et Shigeru Ishiba.

Dans son article, la NHK a rapporté la détermination du Premier ministre japonais à consolider les relations bilatérales par la compréhension mutuelle entre les dirigeants des deux pays. Le plus haut législateur vietnamien Trân Thanh Mân a, pour sa part, confirmé sa volonté d'approfondir la coopération avec Shigeru Ishiba dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux nations.

La NHK a souligné que les deux dirigeants avaient exprimé leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économique et sécuritaire, tout en encourageant les échanges entre les populations et en renforçant la coopération entre leurs organes législatifs et leurs autorités locales.

L'agence de presse Jiji a couvert cet entretien important, citant les propos du Premier ministre Ishiba : "À travers des échanges de haut niveau, nous souhaitons poursuivre la concrétisation de notre coopération bilatérale".

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a mis en avant l'établissement du partenariat stratégique global en 2023 et a confirmé sa volonté de coopérer avec le Premier ministre Ishiba.

Jiji rapporte que les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économique et sécuritaire, tout en encourageant les échanges entre les deux populations.

