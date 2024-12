Un nouvel élan pour les relations législatives Vietnam - Japon

La visite du dirigeant vietnamien contribue à intensifier la confiance et la compréhension mutuelle entre les législateurs des deux pays, a déclaré le député japonais lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Selon lui, les relations entre le Vietnam et le Japon connaissent actuellement une phase de développement sans précédent.

Photo : VNA/CVN

Les contributions des deux organes législatifs au développement des relations bilatérales sont énormes, liées aux institutions, aux politiques et aux activités spécifiques. Cependant, la partie japonaise ne s'arrêtera pas à ce niveau, mais continuera, sous de nombreux aspects et domaines, à déployer des efforts pour renforcer la coopération et à approfondir les relations bilatérales dans l’avenir. Et les parlementaires se donneront la main pour soutenir le développement des liens bilatéraux, a-t-il souligné.

Il a souligné que, pour approfondir les liens bilatéraux dans le contexte actuel, la formation des ressources humaines devrait être au cœur de nos préoccupations, parallèlement à la promotion des échanges culturels. Les deux pays doivent étudier la signature d'un accord bilatéral sur la protection sociale.

En ce qui concerne la visite du président de l’AN, Trân Thanh Mân, le député japonais a estimé que la partie japonaise plaçait de grands espoirs dans cette visite. En plus de promouvoir les relations entre les peuples, les législateurs japonais espèrent que le président de l'Assemblée nationale du Vietnam se concentrerait sur des discussions approfondies et spécifiques avec la partie japonaise sur la coopération industrielle, scientifique et technique et les mesures pour le renforcement des liens bilatéraux dans ces domaines.

Selon ce responsable, cette collaboration renforcée contribuera à la prospérité des deux pays et donnera un nouvel élan à leur partenariat stratégique global.

VNA/CVN