L'économie vietnamienne en 2024 dépasse les attentes, selon un expert australien

L'économie vietnamienne en 2024 a dépassé les attentes grâce à une forte croissance du PIB stimulée par la reprise des exportations et une stabilité des investissements directs étrangers (IDE), selon Layton Pike, expert de l'Institut des politiques Australie - Vietnam.

>> Vietnam et Australie renforcent les activités de la diplomatie populaire

>> Vietnam - Australie : l'AVPI contribue au renforcement de la compréhension mutuelle

>> Des experts optimistes quant à l'avenir des relations Vietnam - Australie

Malgré les difficultés économiques mondiales telles que l'inflation et le protectionnisme mondial, les perspectives économiques du Vietnam pour 2025 restent positives.

Layton Pike a souligné que le Vietnam devrait continuer à améliorer son cadre juridique et à réduire les obstacles à l'investissement, en particulier avec des partenaires tels que l'Australie, pour renforcer son attractivité pour les IDE.

Sur le plan des relations extérieures, l'année 2024 marque une étape importante avec l'élévation des relations entre les deux pays au niveau du Partenariat stratégique global. Selon Layton Pike, la coopération dans les domaines de la transition numérique et énergétique sera au cœur des priorités, favorisant la prospérité et la sécurité des deux nations.

L'Institut des politiques Australie - Vietnam s'engage à soutenir l'expansion et le renforcement des relations bilatérales. Cela inclut l'élargissement du réseau d'entreprises et d'organisations des deux pays en Australie et au Vietnam, favorisant leur participation aux relations bilatérales.

En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, le Vietnam dispose d'une opportunité précieuse de collaborer avec l'Australie et d'autres pays de la région pour promouvoir les droits fondamentaux de l'homme à l'échelle mondiale.

VNA/CVN