Rencontre du président Luong Cuong avec d’anciens hauts dirigeants lao

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos, dans la matinée du 25 avril, le président Luong Cuong a rencontré les anciens secrétaires généraux du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et présidents lao Bounnhang Vorachith et Choummaly Sayasone.

Le président Luong Cuong s’est dit heureux de retrouver ces camarades et amis proches du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, qui ont occupé de hautes fonctions et contribué de manière importante à l’approfondissement et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam - Laos.

Il a réaffirmé que la relation Vietnam - Laos est un bien inestimable, vital pour la cause révolutionnaire de chaque pays.

Le président Luong Cuong a exprimé le souhait que, forts de leur prestige et de leur riche expérience, les anciens dirigeants lao continuent de soutenir la coopération entre les deux Partis et les deux États.

Les anciens dirigeants lao ont félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables ces dernières années, exprimant leur confiance dans le fait que la solidarité spéciale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples continuera à se consolider et à porter ses fruits dans les temps venir.

Ils ont souligné l'importance de poursuivre les efforts d’éducation et de sensibilisation auprès des peuples des deux pays, en particulier des jeunes générations, sur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam - Laos, ainsi que de continuer à se soutenir mutuellement et à renforcer la coordination afin de remporter ensemble de nouveaux succès.

