Remise des fonctions du président de la Commission centrale de contrôle du Parti

La Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu le 7 novembre, à Hanoï, une conférence pour la remise des fonctions de son président.

L’événement s’est déroulé en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, du permanent du Secrétariat Trân Câm Tu, du membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï Nguyên Duy Ngoc, et du président de la Commission centrale de contrôle Trân Sy Thanh.

S’adressant à la conférence, le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu a félicité Nguyên Duy Ngoc et Trân Sy Thanh pour la confiance que leur ont accordée le Comité central et le Bureau politique en leur confiant de nouvelles responsabilités. Il a souligné que cette remise de fonctions constituait un événement important, garantissant la continuité, la rigueur et l’efficacité dans les activités de la Commission centrale de contrôle, contribuant ainsi à assurer la cohérence et la solidité du travail d’inspection et de supervision du Parti.

Trân Câm Tu a affirmé qu’au cours de son mandat à la tête de la Commission centrale de contrôle, Nguyên Duy Ngoc avait fait preuve d’un grand sens des responsabilités, de dévouement et de dynamisme, apportant des contributions significatives au renouvellement des méthodes et des approches du travail d’inspection et de supervision du Parti. Ces résultats ont contribué à renforcer le prestige et l’image du secteur de l’inspection du Parti, hautement appréciés par le Parti, l’État et la population.

Il a exprimé sa conviction qu’à son nouveau poste de secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Nguyên Duy Ngoc continuera à faire preuve d’esprit d’innovation et de leadership, contribuant activement au développement rapide et durable de la capitale.

Concernant Trân Sy Thanh, le permanent du Secrétariat s’est déclaré convaincu qu’avec son expérience et sa solide capacité politique, le nouveau président de la Commission centrale d’inspection saura rapidement assumer ses nouvelles fonctions, maintenir la tradition d’unité et de cohésion du collectif, et diriger la Commission pour accomplir avec excellence toutes les missions confiées.

Trân Câm Tu a demandé à la Commission centrale de contrôle de continuer à diriger et mettre en œuvre de manière globale ses tâches, en intégrant profondément les orientations du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général Tô Lâm, afin de contribuer plus activement encore à la construction d’un Parti et d’un système politique transparents et solides. La mission prioritaire à court terme est de conseiller et de servir efficacement l’organisation du XIVe Congrès national du Parti, un événement politique majeur du pays.

Prenant la parole, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Nguyên Duy Ngoc, a exprimé sa gratitude pour la période de travail à la Commission centrale d’inspection, qu’il a qualifiée de précieuse expérience lui ayant permis de mieux comprendre les fondements du travail de construction et de rectification du Parti. Bien que la période de neuf mois ait été courte, elle lui a offert l’occasion d’approfondir sa réflexion sur la pensée d’inspection dans la direction, la pensée politique dans la supervision et la pensée éthique dans l’application de la discipline.

Il s’est dit convaincu qu’avec la direction du président Trân Sy Thanh, la Commission centrale de contrôle continuera à promouvoir la solidarité, l’unité et le renouveau, à améliorer la qualité du travail d’inspection et de supervision, et à contribuer au renforcement d’un Parti toujours plus pur et solide, digne de la confiance du peuple.

Prenant ses nouvelles fonctions, Trân Sy Thanh a affirmé qu’il s’efforcerait de valoriser les acquis et les expériences du secteur de l’inspection du Parti, de respecter strictement le principe de centralisme démocratique et le règlement de travail, et de diriger de manière unie et cohérente la mise en œuvre de toutes les missions d’inspection, de supervision et de discipline du Parti conformément au Statut du Parti.

À court terme, la Commission centrale de contrôle concentrera ses efforts sur les tâches de préparation et de service du XIVe Congrès national du Parti, avec la détermination de construire un secteur de l’inspection toujours plus fort, digne de la confiance du Parti dans la défense de la discipline et de la confiance du peuple dans la préservation de la justice et de l’équité.

