Projets de documents du XIVe Congrès du Parti : la population de Dak Lak exprime sa confiance envers le Parti

En réponse à la campagne de collecte d’avis sur les projets de documents soumis au XIV e Congrès national du Parti, de nombreux cadres, membres du Parti et habitants de la province de Dak Lak ont exprimé leur accord et leur confiance envers les orientations de développement du pays pour la nouvelle période.

Le thème proposé du Congrès est "Sous l'étendard glorieux du Parti, nous unissons nos forces pour mettre en œuvre, avec succès et unanimité, les objectifs de développement nationaux d'ici 2030 ; faisant preuve de résilience et de confiance, nous avançons dans une ère de progrès national au service de la paix, de l'indépendance, de la démocratie, la richesse, de la prospérité et du bonheur, en route vers le socialisme".

Selon Ngô Sau, ancien recteur adjoint de l’école politique de Dak Lak, le thème proposé pour le Congrès incarne avec clarté la vision, la détermination et l'esprit d'indépendance du Parti et du peuple. Il a également souligné que ce thème vient valider les succès obtenus dans la lutte contre la corruption et le renforcement de la discipline interne, des réalisations qui consolident significativement la confiance de la population envers le Parti.

De son côté, H’Da Nê Byă, secrétaire de la cellule du Parti du hameau de Buôn Đôn, a chaleureusement salué l’importance accordée à la science, à la technologie et à l’innovation et au rôle central du peuple, tous désignés comme vecteurs importants du développement.

Elle a ensuite formulé une proposition pour consolider cette dynamique : continuer à renforcer la transparence et la responsabilité de tous les responsables au sein de l'appareil politique et administratif.

