Trois anciens responsables exclus du Parti

Le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé, le 7 novembre, d'exclure du Parti deux anciens responsables de la province de Dông Nai et un autre de l'ancienne province de Phu Yên pour fautes graves.

Il s'agit de Cao Tiên Dung, ancien membre du Bureau permanent du Comité provincial du Parti de Dông Nai, ancien chef du Bureau de l'information, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Comité provincial du Parti et ancien directeur du Département provincial du Plan et des Investissements ; et de Nguyên Quôc Hung, ancien membre du Bureau permanent du Comité provincial du Parti de Dông Nai, ancien membre du Comité chargé des affaires civiles du Parti et ancien vice-président du Comité populaire provincial.

Le troisième responsable exclu est Nguyên Tân Chan, ancien membre du Comité du Parti de la province de Phu Yen (désormais intégrée à la province de Dak Lak), ancien vice-président du Conseil populaire provincial, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti et ancien président du Comité populaire du district de Tay Hoa (Phu Yên).

Après avoir examiné les propositions de la Commission d'inspection concernant les sanctions à infliger aux membres du Parti ayant enfreint les règles, le Secrétariat a constaté que les trois individus avaient fait preuve d'une pensée politique, d'une moralité et d'un mode de vie dégradés ; qu'ils avaient violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'ils avaient enfreint les règles relatives aux actes interdits aux membres du Parti et à leur devoir de montrer l'exemple, ce qui a entraîné des conséquences très graves, suscité l'indignation publique et porté gravement atteinte aux organisations et agences du Parti pour lesquelles ils travaillaient.

Compte tenu de la nature, des caractéristiques, de l'ampleur, des conséquences et des causes des fautes commises, et conformément aux règlements du Parti relatifs aux sanctions à infliger aux membres ayant enfreint les règles, le Secrétariat a décidé d'exclure du Parti Cao Tiên Dung, Nguyên Quôc Hung et Nguyên Tân Chân.

Il a également demandé aux autorités compétentes d'engager sans délai des mesures disciplinaires administratives conformes aux principes du Parti.

VNA/CVN