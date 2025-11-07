Administration locale à deux niveaux : premiers résultats et perspectives

Quatre mois de gouvernance locale à deux niveaux auront suffi au Vietnam pour amorcer la réorganisation de son administration territoriale. Cette période aura notamment permis d’observer la manière dont l’appareil d’État s’adaptait au changement, la façon dont les citoyens accueillaient cette réforme et, plus largement, les orientations qui se dessinaient pour l’avenir.

La mise en œuvre de ce modèle à deux niveaux dans les 34 provinces et grandes villes que compte désormais le pays constitue une étape décisive dans la réforme institutionnelle et la rationalisation du fonctionnement de l’appareil administratif. Perfectionnement des cadres législatifs et réglementaires, publication de directives détaillées et accompagnement des autorités locales dans leur application : le moins que l’on puisse dire, c’est que le processus aura été conduit de manière globale et cohérente.

Un fonctionnement stabilisé et une administration en voie de normalisation

Le principe fondateur du modèle repose sur la création d’un appareil administratif allégé, limitant les chevauchements de compétences, améliorant la qualité du pilotage et rapprochant la gouvernance des citoyens. Il s’agit là de la réforme la plus profonde et la plus structurelle du système administratif local vietnamien depuis plusieurs décennies.

Force est de constater que quatre mois après son entrée en vigueur, le 1er juillet 2025, ce modèle de gouvernance locale à deux niveaux fonctionne de manière globalement fluide. Il a en tout cas contribué à accélérer le traitement des démarches administratives pour les citoyens et les entreprises, tout en garantissant la sécurité et la défense locales. Le taux de dossiers traités dans les délais a augmenté, le temps d’attente s’est réduit, et les procédures interconnectées sont devenues plus transparentes.

Certaines localités ont adopté un modèle de réception et de traitement des dossiers par groupes de fonctions, remplaçant l’organisation antérieure par services cloisonnés. Mais l’un des progrès les plus tangibles réside également dans le changement d’attitude des agents publics. Désormais, les citoyens ne sont plus livrés à eux-mêmes, marquant le passage d’une logique de "gestion" à une logique "d’accompagnement".

"L’essence de ce nouveau modèle est de passer de la gestion administrative à la gouvernance créatrice et au service du peuple, de l’attentisme à la proactivité dans la gestion locale, avec pour finalité la prospérité nationale et le bien-être du peuple", a déclaré la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà devant l’Assemblée nationale.

"Ce changement ne se limite pas à un simple ajustement technique de l’organisation administrative. Il marque une transformation profonde et systémique, touchant à la philosophie du pouvoir, à la conception institutionnelle, aux modes de gouvernance, à la pensée managériale et à la gestion du personnel public. Il répond à une exigence urgente de la réalité, en cohérence avec les tendances mondiales, et vise à soutenir les ambitions de développement du pays dans une nouvelle étape historique", a-t-elle expliqué.

Des orientations pour l’avenir

Pour autant, la mise en place de ce modèle inédit n’est pas exempte de difficultés. Naturellement, une telle transformation requiert une évolution en profondeur des mentalités et des méthodes de gouvernance. Après quatre mois de fonctionnement, plusieurs défis sont apparus : insuffisance des ressources humaines, interconnexion encore limitée des systèmes d’information et délimitation parfois floue des responsabilités administratives.

Selon Pham Thi Thanh Trà, le gouvernement concentrera ses efforts dans les mois à venir sur six groupes de solutions clés pour garantir l’efficacité du modèle.

"La première priorité concerne le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique. Trente-quatre lois ont été adoptées lors de la précédente session de l’Assemblée nationale, et quarante-neuf autres devraient l’être au cours de cette session. Ces textes jouent un rôle essentiel dans la consolidation du fonctionnement administratif. En parallèle, le gouvernement poursuivra la réforme de l’organisation, des effectifs et de la classification des unités administratives, avec pour objectif d’achever la refonte institutionnelle d’ici fin 2025", a précisé la vice-Première ministre.

Le développement d’un corps de fonctionnaires et d’agents publics adapté au nouveau modèle, notamment au niveau communal, constitue également un enjeu majeur. Dans les 34 provinces et grandes villes concernées, le nombre moyen d’agents communaux s’élève à 41, dont seulement 5,38% seraient en inadéquation avec leur spécialité. Toutefois, la transition vers le nouveau système exige encore un renforcement des compétences.

Pour répondre à cette exigence, le ministère des Affaires intérieures a reçu l’instruction d’élaborer rapidement un référentiel des postes, en particulier pour le niveau communal, et de fixer les critères nécessaires à la gestion officielle des effectifs pour la période 2026-2030.

Les autorités compétentes devront par ailleurs réviser et compléter les plans de développement locaux, renforcer les ressources et concevoir un mécanisme financier adapté au modèle à deux niveaux. En parallèle, la transition numérique sera accélérée : intégration de l’intelligence artificielle dans la fonction publique, construction d’une administration électronique et d’une gouvernance numérique, déploiement d’un programme de formation "numérique de base" accessible à tous les citoyens.

Après quatre mois d’expérimentation, le modèle de gouvernance locale à deux niveaux montre déjà qu’il contribue à bâtir un appareil administratif plus léger, plus souple et plus proche des citoyens.

Comme l’a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, mercredi 5 novembre lors du XIVe Plénum du Comité central du Parti, "le modèle de gouvernance locale à deux niveaux et le nouvel espace de développement deviendront un levier institutionnel, transformant les ressources en moteurs, les potentiels en croissance durable, et contribuant à l’atteinte des objectifs centenaires du pays dans un environnement régional et mondial en mutation".

