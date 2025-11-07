La Révolution russe d’Octobre : une perspective pour le Vietnam

Des Professeurs et des étudiants du Département de langue vietnamienne de l’Université linguistique d’État de Moscou (MGLU), ainsi que de nombreux étudiants en vietnamien d’autres universités prestigieuses de la capitale russe, ont organisé un cours spécial visant à perfectionner leur maîtrise de la langue à travers l’étude des leçons de la révolution prolétarienne et la découverte d’aspects intéressants du Vietnam.

Photo : Archives/VNA/CVN

À l’occasion du 108e anniversaire de la Révolution russe d’Octobre, une présentation bilingue de la Professeure Hông Hoa, accompagnée de projections de documentaires, a permis aux étudiants, nés un siècle après les faits, de comprendre comment une révolution russe de 1917 a pu aider une nation asiatique comme le Vietnam à accéder à l’indépendance et à la liberté en 1945.

La Révolution russe d’Octobre 1917 a non seulement libéré le peuple russe, mais a aussi inspiré les peuples colonisés à se libérer eux-mêmes.

Grâce à la vision du grand révolutionnaire Nguyên Ai Quôc (futur Président Hô Chi Minh), la voie de la libération nationale associée au socialisme atteignit le Vietnam, propulsant le mouvement ouvrier et aboutissant à la naissance du Parti communiste du Vietnam, facteur déterminant des victoires futures de la nation.

La révolution prolétarienne en Russie comptait également un fervent partisan vietnamien : Tôn Duc Thang, qui deviendra plus tard le premier président de la République socialiste du Vietnam et le premier président de l’Association d’amitié Vietnam - Union soviétique, affectueusement surnommé "Oncle Tôn" par les Vietnamiens.

Mikhaïl, étudiant en troisième année à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), a déclaré que ce "cours spécial" lui avait permis de mieux comprendre les pages d’or des relations entre le Vietnam et l’Union soviétique, avant même leur établissement officiel. Il a ajouté que le cours était très captivant, lui permettant de ressentir le lien historique entre les deux pays et de se sentir beaucoup plus proche du Vietnam.

Le 7 novembre, on a commémoré le 108e anniversaire de la Révolution russe d’Octobre, une révolution prolétarienne qui, en seulement dix jours, ébranla le monde.

La Révolution russe d’Octobre 1917, menée par Lénine et les bolcheviks, a permis de mettre sur pied la République soviétique fédérative de Russie qui deviendra quelques années plus tard l’URSS.

VNA/CVN