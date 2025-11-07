Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a une nouvelle présidente

Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des Organisations centrales de masse, a été élue présidente du 10 e Comité central du FPV pour le mandat 2024-2029.

S'exprimant lors de la cinquième session du Comité central du FPV, le 7 novembre, Bùi Thi Minh Hoài a affirmé que son élection à ce poste par le Comité central du FPV constituait à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité confiée par le Parti et le FPV.

Bùi Thi Minh Hoài a souligné qu'elle ferait tout son possible, de concert avec le Bureau permanent, le Présidium et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, pour renforcer la solidarité et l'unité au sein de la direction, promouvoir le rôle et la responsabilité du Front et des organisations de masse, contribuer concrètement à la grande cause de l'unité nationale, réaffirmer le rôle et la place du Front de la Patrie du Vietnam dans cette nouvelle étape de la révolution et s'acquitter pleinement des fonctions et des tâches qui lui sont confiées.

La nouvelle présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a appelé les Vietnamiens, au pays comme à l'étranger, à continuer de promouvoir l'esprit de solidarité et à répondre activement aux mouvements et campagnes d'émulation patriotique lancés et menés par l'État, le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres. Elle aspire également à unir l'ensemble du système politique afin de conduire résolument le pays vers une nouvelle ère : celle du développement, de la prospérité, de la civilisation et du bonheur.

Bùi Thi Minh Hoài, né en 1965 dans l'ancienne province de Hà Nam (aujourd'hui province de Ninh Binh), avait été secrétaire du comité du Parti de Hanoï depuis juillet 2024 avant d'être nommé secrétaire du comité du Parti de la VFF et des organisations de masse centrales.

