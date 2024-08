Remise de l’Ordre d’amitié à l’ambassadeur chinois sortant Xiong Bo

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Lors de la rencontre, les deux responsables ont souligné l'importance des relations Vietnam - Chine dans la politique extérieure globale de chaque pays, rappelant des jalons historiques dans le processus de développement des relations bilatérales ces dernières années, en particulier au cours de près de six années du mandant de l'ambassadeur Xiong Bo au Vietnam.

Les deux pays ont élevé leurs relations au niveau du partenariat stratégique intégral et ont convenu de construire une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique. Les visites des secrétaires généraux des deux Partis ont été organisées avec succès, le plus récente étant la visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, du 18 au 20 août 2024.

Le vice-Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a félicité l'ambassadeur Xiong Bo pour avoir terminé avec succès son mandat au Vietnam, appréciant son dévouement et ses contributions à la promotion des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères continueront de travailler avec d’autres ministères, des branches et les localités vietnamiennes concernées pour promouvoir la mise en œuvre des perceptions communes importantes des hauts dirigeants des deux parties, notamment la déclaration commune adoptée lors de récentes visites mutuelles des plus hauts dirigeants des deux Partis et de deux pays, a-t-il indiqué.

De son côté, l'ambassadeur Xiong Bo a affirmé qu'après la fin de son mandat, quel que soit le poste qu’il occupe, il reste attentif et contribue toujours activement aux relations de voisinage amical et à la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a remis l’Ordre d’amitié de l’État vietnamien au diplomate chinois pour ses contributions à la promotion du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine.

VNA/CVN