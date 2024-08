Ouverture de la 6e réunion des députés à plein temps

>> Des députés pourvoient des postes importants

>> Le travail du personnel a été effectué strictement, avec un consensus élevé

>> Les nominations approuvées par l'AN reçoivent une grande confiance

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture de cet événement organisé par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le président de l’organe législatif, Trân Thanh Mân, a déclaré que cette réunion permettrait de discuter de 12 projets de loi pour se préparer à la 8e session prochaine.

Parmi ces 12 projets de loi, 11 ont reçu pour la première fois des avis et commentaires des députés lors de la 7e session de l’Assemblée nationale, a-t-il indiqué, ajoutant que le projet de loi sur l’électricité (amendée) serait soumis lors de la 8e session.

Selon le plus haut législateur, ces projets de loi couvrent de nombreux domaines différents, dont les syndicats, la taxe sur la valeur ajoutée, le patrimoine culturel, la lutte contre les incendies.

Trân Thanh Mân a précisé qu'il ne restait que trois sessions avant la fin de la XVe législature de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

En application de la Conclusion N°19-KL/TW du Politiburo, le Comité chargé des affaires du Parti au sein de l'Assemblée nationale a publié le plan N°81/KH-UBTVQH15 sur la mise en œuvre du programme d’élaboration de textes juridiques pour la XVe législature de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, 83,97% des tâches prévues ont été mises en œuvre, a-t-il estimé.

Selon le président de l'Assemblée nationale, l’élaboration de textes juridiques a fait beaucoup de progrès ces derniers temps, mais il y a encore des limites. Dans un avenir proche, le Comité permanent de l'Assemblée nationale organisera un forum sur ce sujet pour que les députés, les experts et les scientifiques puissent apporter leurs opinions et participer à l'élaboration de textes juridiques.

Pour les participants de la réunion, Trân Thanh Mân les a appelés à suivre de près le principe d’accorder la plus haute priorité à la qualité des projets de loi. Il a également réaffirmé la nécessité de bien comprendre et de bien appliquer le Règlement 178-QD/TW du Politburo sur le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans le travail d’élaboration de textes juridiques.

VNA/CVN