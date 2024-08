La visite du dirigeant Tô Lâm en Chine vise à consolider davantage la confiance politique

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a accordé une interview à la presse avant la visite d'État en Chine du secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et son épouse, du 18 au 20 août.

Grâce à la prochaine visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République Tô Lâm, la Chine espère continuer à faire progresser l'amitié traditionnelle Chine - Vietnam, consolider davantage la confiance politique bilatérale et promouvoir la construction de la communauté de destin de portée stratégique entre le Vietnam et la Chine, a déclaré l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, lors d'une interview accordée à la presse avant cette visite.

À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président Xi Jinping et de son épouse, le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et son épouse effectueront une visite d'État en Chine du 18 au 20 août.

Selon le diplomate chinois, le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping s'entretiendra avec son homologue vietnamien lors de sa visite, et le Premier ministre Li Qiang, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, et le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning auront également des entrevues avec le dirigeant vietnamien.

Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm devrait visiter un certain nombre de lieux chinois où le président Hô Chi Minh a mené des activités révolutionnaires et rencontrer des associations d'amitié, des universitaires et des intellectuels du Vietnam et de la Chine.

Xiong Bo a noté qu'il s'agissait de la première visite à l'étranger du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm après son élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV. Cette visite s'inscrit également dans la continuité de la visite d'État très réussie au Vietnam en 2023 du secrétaire général du PCC et président Xi Jinping.

Cette visite montre la grande importance que le secrétaire général et président Tô Lâm accorde au développement des liens entre les deux Partis et les deux pays, et démontre la priorité accordée à la politique diplomatique et aux relations extérieures de chaque pays, a déclaré l'ambassadeur.

Il a déclaré que les deux pays suivront ensemble leurs voies respectives vers le socialisme et la modernisation avec des caractéristiques distinctes, faisant progresser conjointement l'œuvre socialiste mondiale, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial.

Xiong Bo a ajouté que cette visite est aussi une occasion aux deux parties d'échanger leurs expériences en matière d'édification du Parti et de gouvernance nationale.

Estimant que la Chine et le Vietnam s'efforcent de mettre en œuvre les perceptions communes atteintes par les hauts dirigeants des deux Partis et la Déclaration commune publiée par les deux pays, l'ambassadeur Xiong Bo a déclaré que la construction de la communauté de destin Chine - Vietnam qui revêt une importance stratégique a connu de bons premiers pas.

En termes de relations politiques, les deux parties ont maintenu des échanges et des contacts étroits entre les hauts dirigeants des deux Partis et pays, a-t-il déclaré, ajoutant que de son vivant, le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong avait maintenu des échanges stratégiques et étroits avec le secrétaire général et le président Xi Jinping sous des formes flexibles.

L'ambassadeur Xiong Bo a également mentionné la visite réussie du président de l'Assemblée nationale du Vietnam de l'époque en Chine en avril dernier et a souligné que le Premier ministre Pham Minh Chinh avait assisté pour la deuxième fois à la Conférence annuelle des pionniers du Forum économique mondial (FEM) en Chine.

À Pékin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une réunion avec le secrétaire général et le président Xi Jinping et d'autres hauts dirigeants chinois. Ces réunions ont produit de bons résultats, a-t-il noté.

En outre, les dirigeants des agences, ministères et localités vietnamiens et chinois ont également mené des visites et des réunions efficaces, a-t-il déclaré.

Du côté chinois, le chef du Département de l'information du Comité central du PCC, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale chinoise, et le ministre chinois de la Justice ont également effectué des visites de travail au Vietnam. En outre, les secrétaires des Comités provinciaux du Parti du Guangxi et du Yunnan ont rencontré leurs homologues des quatre provinces vietnamiennes frontalières de la Chine.

En ce qui concerne la sécurité et la défense, la coopération bilatérale est devenue de plus en plus substantielle. En avril, les deux Armées ont organisé le 8e échange de défense frontalière amicale qui a été un succès. Le nouveau ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a eu un entretien fructueux avec son homologue vietnamien Phan Van Giang.

Une ligne directe a été établie entre la Marine populaire vietnamienne et le Commandement d'opérations du sud de l'Armée populaire de libération chinoise. Parallèlement, des visites de navires militaires et des échanges entre jeunes officiers des deux pays ont eu lieu, a déclaré l'ambassadeur, affirmant que des progrès très positifs ont été réalisés dans la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays.

Les relations économiques et commerciales continuent de se développer fortement. L'ambassadeur a cité des statistiques chinoises qui ont montré qu'au cours des sept premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a atteint 145 milliards d'USD, soit une hausse de 21% sur un an.

Entre janvier et juillet, le Vietnam a exporté pour 2,1 milliards d'USD de fruits et légumes vers la Chine. En particulier, les exportations de durian du Vietnam vers la Chine ont augmenté de 46% en glissement annuel pour atteindre 1,22 milliard d'USD, ce qui représente 92,4% des exportations totales de ce fruit du Vietnam.

Les deux parties accélèrent la signature et la finalisation des procédures pour que les durians congelés et la noix de coco fraîche du Vietnam puissent entrer en Chine, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction qu'une fois les procédures achevées, les recettes d'exportation des produits agricoles du Vietnam vers la Chine augmenteront encore.

En termes d'investissement, début août, le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Lee Ka-chiu, a effectué une visite officielle au Vietnam, et les investissements de Hong Kong (Chine) au Vietnam se sont élevés à 2,19 milliards d'USD au cours des sept premiers mois de cette année, se classant au deuxième rang des investisseurs étrangers au Vietnam. L'ambassadeur a déclaré que la Chine continentale a également investi 1,64 milliard d'USD au Vietnam au cours de la période, se classant au 4e rang, ajoutant que cependant, en termes de nombre de nouveaux projets, la Chine continentale se classait en tête.

Dans le domaine du tourisme, plus de 2,1 millions de visiteurs chinois se sont rendus au Vietnam au cours des sept premiers mois de cette année, faisant de la Chine le deuxième plus grand marché touristique du Vietnam.

L'ambassadeur a souligné que les deux parties ont travaillé dur ensemble pour réaliser la Déclaration commune de 2023 sur les orientations de coopération des "6 de plus", en promouvant la collaboration dans tous les domaines et en obtenant des résultats positifs.

L'année 2024 marque les 25 ans de la signature du Traité sur la frontière terrestre Vietnam - Chine et les 15 ans de la signature de trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine.

L'ambassadeur Xiong Bo a déclaré que la signature du Traité a contribué à résoudre de manière approfondie la question de la démarcation de la frontière terrestre entre les deux pays sur le plan juridique, démontrant la volonté et la détermination inébranlables des deux parties à œuvrer pour la paix, l'amitié et la coopération. Cet événement est devenu un modèle de réussite de la manière dont les deux parties, par le biais de consultations amicales, ont résolu les problèmes frontaliers, ont considérablement renforcé la confiance mutuelle dans le dialogue et ont résolu efficacement les divergences sur d'autres questions frontalières et maritimes.

Les deux parties ont bien mis en œuvre ce Traité, et les habitants des frontières des deux pays ont vécu en harmonie, se liant comme des frères. La zone frontalière sino-vietnamienne est devenue la plus paisible, stable et harmonieuse, avec les échanges commerciaux et les déplacements de biens et personnes les plus dynamiques au monde.

Le diplomate a rappelé que le feu secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyên Phu Trong, s'était rendu en août 2023 au poste-frontière international Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine), lors de laquelle le dirigeant a souligné qu'il n'y avait qu'une seule zone frontalière dans le monde dont le poste-frontière porte le nom des deux mots "Huu Nghi"(Amitié), ce qui en fait un lieu unique au monde. Cela reflète de manière vivante les échanges amicaux dans la zone frontalière entre les deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agit d'une zone frontalière pacifique et sûre dont les deux pays peuvent vraiment être fiers.

Alors que l'année 2025 marquera le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-vietnamiennes, Xiong Bo a estimé que les deux pays devraient continuer à mettre en œuvre avec détermination les orientations stratégiques définies par les hauts dirigeants des deux Partis, persister dans l'orientation politique fournie par les relations entre les deux Partis pour les deux pays, se soutenir mutuellement dans la voie socialiste adaptée à la situation de chaque pays et travailler ensemble pour promouvoir et approfondir davantage le partenariat de coopération stratégique intégral, et construire une communauté de destin Vietnam - Chine, qui revêt une importance stratégique.

Les deux pays doivent persister dans la coopération dans tous les domaines, car dans les temps à venir, il y a plus d'opportunités de coopération bilatérale que de défis, a noté le diplomate chinois.

Les deux pays doivent travailler ensemble pour maintenir un environnement pacifique et stable afin de créer des conditions favorables au développement de chaque pays, a-t-il déclaré, estimant que les deux nations chérissent la justice, l'équité et la rectitude basées sur les principes du droit international, de l'égalité et du bénéfice mutuel.

La Déclaration commune 2023 décrit les "6 de plus", dont une meilleure gestion et un meilleur règlement des différends. Par conséquent, les deux pays doivent suivre les perceptions communes atteintes par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, en vertu desquelles les deux parties doivent poursuivre la consultation et le dialogue persistant pour contrôler et résoudre les différends, et pour empêcher que les différends n'affectent la relation globale, ne dispersent les efforts des deux parties ou ne nuisent aux sentiments des peuples des deux nations, a conclu l'ambassadeur chinois.

