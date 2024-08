Tô Lâm préside la réunion de la sous-commission des documents du XIVe Congrès national du Parti

>> La 2e réunion du sous-comité du personnel pour le XIVe Congrès national du Parti

>> Réunion du Sous-comité des règlements du Parti pour le XIVe Congrès national du Parti

>> Réunion du sous-comité des affaires socio-économiques du XIVe Congrès national du Parti

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, chef de la sous-commission des documents du XIVe Congrès national du Parti, a présidé le 27 août à Hanoï une réunion de la sous-commission pour donner son avis sur le projet du Rapport politique élaboré par l'équipe éditoriale sur la base du Document détaillé du Rapport politique approuvé par le 9e Plénum du Parti du XIIIe mandat.

La réunion de la sous-commission des documents du XIVe Congrès national du Parti a vu la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, du permanent du Secrétariat Luong Cuong, entres autres.

S'exprimant à la réunion, Tô Lâm a reconnu, apprécié les efforts de l'équipe éditoriale des documents pour avoir travaillé avec un esprit proactif et responsable pour soumettre au Comité permanent de la sous-commission le 6e Rapport politique après de nombreuses révisions et commentaires.

Le Rapport politique est le rapport central, donc le contenu est exprimé en termes de points de vue et d'options. Donc, Tô Lâm a demandé de continuer à bien saisir les pensées directrices du défunt secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, en particulier les trois principes de base dans l'élaboration des documents : fermeté et renouveau ; héritage et développement ; combinaison entre théorie et pratique, entre recherche théorique, synthèse pratique et orientation de politiques.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a noté que pendant le processus de discussion, il est nécessaire d'écouter et de respecter les opinions de chacun, créant ainsi un consensus élevé, en particulier sur les questions nouvelles et difficiles. Il faut étudier attentivement les documents ; solliciter la participation et les contributions d’anciens dirigeants, intellectuels, chercheurs et gestionnaires ; se concentrer sur l'exploitation des résultats de la recherche scientifique au niveau national et international, de bonnes pratiques, de nouveaux modèles de pratique, notamment durant les 40 ans de mise en oeuvre du Renouveau.

Le secrétaire général du Parti et président a enfin souhaité de grands efforts de l’équipe éditorial et du Comité permanent de la sous-commission des documents du XIVe Congrès national du Parti pour continuer à perfectionner le projet de Rapport politique.

VNA/CVN