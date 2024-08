Vietnam – Laos

Conversation téléphonique entre les vices-PM et ministres des Affaires étrangères

Le dirigeant lao a exprimé sa conviction que Bùi Thanh Son, avec ses capacités et son expérience, continuera à contribuer à la concrétisation des missions extérieures confiées par le Parti et l'État vietnamiens.

Pour sa part, Bùi Thanh Son a remercié le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos pour ses félicitations et a estimé que le Vietnam avait obtenu de nobles résultats au cours des 79 dernières années grâce au soutien sincère et sans réserve du Laos. Il a souligné qu'il poursuivrait une coordination étroite avec Saleumxay Kommasith pour renforcer les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos ainsi que les liens entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement vigoureux des relations bilatérales dans divers domaines ces derniers temps, les liens politiques ayant maintenu leur rôle clé dans les relations bilatérales et la coopération en matière de défense et de sécurité ayant été consolidée pour assurer la stabilité politique, la défense et la sécurité et l'ordre social dans chaque nation. Des progrès notables ont également été réalisés dans d'autres domaines tels que l'éducation et la formation, la santé, la culture et les échanges entre habitants.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors des visites de haut niveau, notamment la visite d'État au Laos du président Tô Lâm en juillet dernier et la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Elles ont également convenu d'intensifier le partage d'expériences, l'échange d'informations et la coordination au sein des forums multilatéraux, en particulier l'ONU, l'ASEAN et les mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong.

Bùi Thanh Son a réaffirmé l'engagement du Vietnam à soutenir le Laos dans ses futures responsabilités internationales, notamment sa présidence de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN en 2024, contribuant ainsi à améliorer le rôle et la position du Laos sur la scène régionale et internationale.

VNA/CVN