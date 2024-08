Approfondissement du partenariat intégral Vietnam - Chili

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son a reçu, le 27 août à Hanoï, le ministre chilien des Affaires étrangères, Alberto Van Klaveren, soulignant la volonté du Vietnam d’approfondir le partenariat intégral avec le Chili.

>> Le Vietnam et le Chili déterminés à renforcer leurs liens

>> Bùi Thanh Son s'entretient avec son homologue chilien Alberto Van Klaveren

>> Renforcement de la coopération entre le Chili et le Vietnam dans divers domaines

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam déploiera des mesures spécifiques pour promouvoir la coopération bilatérale dans la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, l'agriculture, la culture, le tourisme et les échanges entre les deux peuples, a indiqué le dirigeant vietnamien.

Bùi Thanh Son a proposé aux deux parties de se coordonner pour organiser avec succès des visites de haut niveau ; de renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement basées sur les atouts du Vietnam et du Chili, en tirant pleinement parti des opportunités offertes par l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ainsi que par l'Accord de libre-échange bilatéral ainsi que de porter bientôt le commerce bilatéral à trois milliards d'USD.

De son côté, Alberto Van Klaveren a proposé au Vietnam de faciliter l’importation de produits agricoles chiliens et les échanges de délégation d’entreprises des deux pays.

Il a affirmé que le Chili souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam et soutenir le Vietnam dans le renforcement de ses relations avec l'Amérique latine. Le Chili est prêt à organiser des visites de haut niveau pour créer une dynamique permettant de porter les relations Vietnam - Chili à un nouveau niveau, a-t-il ajouté.

Le même jour, le ministre chilien a également rencontré le secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des affaires extérieures du Parti communiste du Vietnam, Lê Hoài Trung et le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam, Pham Tân Công.

VNA/CVN