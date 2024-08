Le PM envisionne la gestion du capital de l’État, les enseignants et le numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a esquissé mardi 27 août les grandes lignes du projet de loi sur la gestion et l’investissement du capital de l’État dans les entreprises (amendée), du projet de loi sur les enseignants et du projet de loi sur l’industrie des technologies numériques.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a ouvert la 2e réunion du gouvernement en août, également la 8e sur l’élaboration des lois en cette année par les félicitations aux nouveaux vice-Premiers ministres Nguyên Hoà Binh, Lê Thành Long et Hô Duc Phoc, et aux nouveaux ministres, les exhortant à œuvrer avec le gouvernement à la mise en œuvre des tâches assignées, notamment des objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’élaborer des lois dans le sens selon lequel les mécanismes politiques doivent être ouverts, réalisables mais contrôlables et mobiliser toutes les ressources légales pour le développement national, soulignant la nécessité d’institutionnaliser pleinement les lignes directrices et les politiques du Parti et de l’État sur les questions pertinentes

Après l’écoute des rapports sur ces textes, le gouvernement a convenu de continuer à peaufiner les dispositions relatives aux enseignants, et s’est exprimé sur certains contenus du projet de loi sur l’industrie des technologies numériques concernant les mécanismes pour les projets spéciaux à grande échelle, la pouvoir d’autorisation des mécanismes de tests contrôlés.

Quant au projet de loi sur la gestion et l’investissement du capital de l’État dans les entreprises, il a demandé de s’en tenir et d’institutionnaliser les contenus de la Résolution N°12-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti sur la poursuite de la restructuration, de la rénovation et de l’élévation de l’efficacité des entreprises d’État, de mettre les intérêts nationaux au-dessus de toutes autres considérations.

Rehausser la qualité des enseignants

Le chef du gouvernement a également recommandé d’examiner et d’éliminer les lacunes et les problèmes qui surviennent dans la pratique, d’hériter des réglementations qui ont fait leurs preuves dans la pratique et d’appliquer efficacement les lois en vigueur, en garantissant l’homogénéité et la cohérence avec les réglementations juridiques pertinentes telles que la loi sur l’investissement, la loi sur les investissements publics, la loi sur les entreprises et la loi sur la construction.

En particulier, il a souligné l’importance de la gestion axée sur les objectifs, la décentralisation hiérarchique et l’octroi d’une plus grande autonomie aux entreprises couplées à une allocation appropriée des ressources, la réduction des procédures administratives, la garantie des droits légaux et légitimes des travailleurs, la promotion du rôle pionnier des entreprises d’État dans un certain nombre de domaines ainsi que le rôle principal de l’économie étatique.

Abordant le projet de loi sur l’industrie des technologies numériques, il a invité à appréhender et à institutionnaliser les politiques du Parti énoncées dans la Résolution N°19-NQ/TW du XIIIe Comité central du Parti et le plan 13-KH/TW du Politburo, la Nésolution N°52-NQ/TW du 27 septembre 2019 du Politburo et la Résolution N°23-NQ/TW du 22 mars 2018 du Politburo.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a enfin souligné la nécessité de rehausser la qualité des enseignants, à la hauteur des exigences, des tâches et de la mission de cultiver les hommes dans de nouvelles conditions, dans l’optique de "les enseignants motivent et inspirent les élèves".

VNA/CVN