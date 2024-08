Exposition à l'occasion du 55e anniversaire du décès de l'Oncle Hô

À l'approche du 55 e anniversaire du décès du Président Hô Chi Minh, marquant également les 55 ans de mise en œuvre de son Testament, et de préservation du monument aux reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel (1969-2024). C’est aussi les 70 ans de prise de fonction de l'Oncle Hô au Palais présidentiel (1954-2024). À cette occasion, une cérémonie de célébration et l'ouverture d'une exposition ont été organisées le 22 août au Palais présidentiel.

La zone des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel est l'endroit où le Président Hô Chi Minh a vécu et travaillé pendant les 15 dernières années de sa vie (du 19 décembre 1954 au 2 septembre 1969) et où il a rendu son dernier souffle, laissant à la nation un héritage inestimable.

Au cours des 55 dernières années, après son décès, l’espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh, situé dans l’enceinte du Palais présidentiel, est devenu un lieu emblématique pour le pays, un point de convergence et de diffusion des valeurs idéologiques, éthiques et du style du grand dirigeant, tant pour la population nationale que pour les amis internationaux. Près de 90 millions de visiteurs venus de 160 pays l'ont visité, attestant de l'importance et de l'influence profonde de ce site sur la carte culturelle et historique du monde.

Cette célébration est l'occasion d'exprimer la gratitude aux collectifs et aux individus qui ont contribué à la préservation de cette zone des reliques. C'est également une opportunité de renforcer la cohésion nationale, de promouvoir l'étude et le respect de l'idéologie, de l'éthique et du style de Hô Chi Minh, et de diffuser ces valeurs auprès des compatriotes et des amis internationaux. En outre, la célébration permet également de revenir sur les réalisations accomplies au cours de ce long parcours.

L'exposition, intitulée "55 ans du décès de l'Oncle Hô, 55 ans de préservation et de promotion de la valeur du monument du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel (1969-2024)", se compose de trois parties :

Première partie : La zone des monuments du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel. Là où a vécu l'Oncle Hô jusqu’à ses 79 printemps.

Cette section présente des images et des documents sur la vie et l'œuvre du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel entre 1954 et 1969. C'est là que, avec le Comité central du Parti et le gouvernement, le Président a dirigé le pays à travers des périodes historiques difficiles et a accueilli des centaines de délégations nationales et internationales, en diplomate érudit, sincère et humain.

Deuxième partie : Le travail de préservation et de promotion de la valeur de l’espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh de 1969 à 1992

Cette section couvre les événements survenus dans cette zone après le décès du Président Hô Chi Minh. Pendant cette période, l’espace des reliques a été préservé dans son état d'origine grâce au dévouement du personnel de l'agence 41 (Bureau du Président), qui a servi l'Oncle Hô de son vivant. Les reliques et les objets, de la maison sur pilotis à ses objets du quotidien, ont été soigneusement préservés, faisant de cet espace un lieu de rassemblement et de diffusion de ses valeurs idéologiques et morales.

Troisième partie : Conservation et promotion de la valeur de la zone des reliques du Président Hô Chi Minh de 1992 à aujourd'hui

Avec la décision de reconnaissance de ce monument comme patrimoine national spécial en 2009, le personnel chargé de la préservation de cet espace a continuellement amélioré et élargi les activités de conservation.

Ci-dessous quelques précieuses photos d’archives présentées à cette exposition :

Kiên Nghia - Xuân Lôc/CVN