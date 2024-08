Le PM Pham Minh Chinh rencontre la présidente du Sénat australien Sue Lines

>> La présidente du Sénat australienne visite le centre de formation professionnelle humanitaire Koto

>> La coopération parlementaire booste les liens entre le Vietnam et l'Australie

>> Dialogue stratégique Vietnam - Australie sur la diplomatie et la défense

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la présidente du Sénat australien Sue Lines en tant que premier haut dirigeant australien à se rendre au Vietnam depuis que les deux pays ont relevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral en mars 2024.

La présidente du Sénat australien, Sue Lines, a affirmé que le Vietnam était un partenaire important et que le gouvernement et le Parlement australiens accordaient une haute priorité à la politique étrangère de l'Australie dans la région.

Elle a souligné que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes, jouissent d'une grande confiance stratégique et que les relations entre les deux pays ont parcouru un long chemin pour aboutir aux très bons résultats d'aujourd'hui.

Elle a affirmé que sur cette base les deux pays pourraient promouvoir davantage de domaines de coopération dans les temps à venir, répondant aux besoins et aux aspirations des deux peuples.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié l'Australie pour la mise en œuvre de nombreux projets de coopération efficaces, soutenant le Vietnam dans de nombreux domaines allant de la défense à la sécurité, en passant par la formation, les sciences et technologies, l'innovation et le changement climatique.

Il a suggéré aux deux parties de se coordonner activement pour concrétiser les accords de haut niveau conclus et continuer d'approfondir leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique intégral.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants sont convenus de continuer à promouvoir le dialogue, à partager des informations et à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, d'approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, de promouvoir la coopération économique pour parvenir à une plus grande efficacité, notamment en favorisant l'investissement et le commerce, en s'efforçant de porter bientôt le chiffre d'affaires commercial à 20 milliards d'USD et de doubler les investissements bilatéraux ces trois prochaines années. Dans le même temps, les deux pays déploient des domaines nouveaux et potentiels tels que l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire, la transformation numérique, les sciences et technologies, et l'innovation.

Les deux dirigeants sont également convenus de renforcer les échanges humains et la coopération décentralisée, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

La présidente du Sénat australien, Sue Lines, a affirmé que l'Australie créait toujours des conditions favorables pour la communauté vietnamienne d'Australie, notant la proposition visant à faciliter la délivrance de visas pour les citoyens et les étudiants vietnamiens venant en Australie.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont souligné qu'à mesure que la situation régionale et internationale continue d'évoluer de manière complexe et imprévisible, de nombreux nouveaux défis sécuritaires et stratégiques sont apparus, affectant de nombreux aspects de l'environnement de sécurité et de développement des pays de la région, les deux pays devraient renforcer la consultation, le partage d'informations, l'évaluation et la coordination des politiques, coopérer étroitement dans les forums régionaux et internationaux et contribuer activement à faire de l’Asie-Pacifique et de l’Indo-Pacifique des régions de paix, de stabilité, de coopération et de prospérité, où l'ASEAN jouerait un rôle central.

La dirigeante australienne a affirmé la position constante de l'Australie sur la question en Mer Orientale, soutenant la position de principe du Vietnam et de l'ASEAN visant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

VNA/CVN