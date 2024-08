Renforcement de la coopération entre le Chili et le Vietnam dans divers domaines

>> Renforcement de la coopération parlementaire entre le Vietnam, l'Argentine et le Chili

>> Une délégation de Hanoï en visite au Chili

>> Bùi Thanh Son s'entretient avec son homologue chilien Alberto Van Klaveren

Photo : VNA/CVN

Le ministre Alberto Van Klaveren a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations traditionnelles et du partenariat intégral avec le Vietnam. Il a notamment souligné la croissance rapide et constante des échanges commerciaux bilatéraux au cours de la dernière décennie, qui ont atteint plus de 2 milliards de dollars, faisant du Chili le quatrième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Parallèlement, le Vietnam s'est imposé comme le plus grand partenaire commercial du Chili au sein de l'ASEAN.

Le ministre a réaffirmé que le gouvernement chilien considère le Vietnam comme un partenaire clé dans la région Asie-Pacifique, souhaitant approfondir et élargir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le commerce, l'agriculture, la défense, la sécurité et les douanes.

De plus, il a souligné l'intention du Chili de renforcer ses liens avec la région Asie-Pacifique, en particulier l'ASEAN, à travers le Vietnam, avant d’appeler à un soutien continu entre les deux pays au sein des forums et organisations internationaux, ainsi qu'à une coordination étroite pour la préparation de visites de haut niveau.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Lê Hoài Trung a souligné que le Parti et l'État du Vietnam accordent de l’importance au partenariat intégral avec le Chili, avec une attention particulière accordée à la coopération économique, commerciale et d'investissement comme l’un des piliers fondamentaux des relations bilatérales.

Lê Hoài Trung a accueilli favorablement les propositions du ministre chilien visant à créer conjointement des conditions propices à l'accès des produits de l’un au marché de l’autre. Il a encouragé le ministère chilien des Affaires étrangères à promouvoir son rôle pour développer la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays et la rendre plus efficace.

Lê Hoài Trung a en outre appelé au soutien continu du ministre chilien au développement des relations entre le Parti communiste du Vietnam et les principaux partis politiques chiliens, ainsi qu’aux échanges et la coopération entre les localités et les peuples des deux pays.

VNA/CVN