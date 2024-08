Les garde-côtes vietnamiens et chinois s’échangent sur le Parti et les affaires politiques

La Garde côtière du Vietnam (VCG) et la Garde côtière chinoise (CCG) ont organisé mardi 27 août à Hanoï leur premier programme d’échange sur le Parti et les affaires politiques.

>> Les garde-côtes vietnamiens et chinois effectuent une patrouille conjointe

>> Les Gardes côtières du Vietnam et de Chine patrouillent au Nord du golfe du Tonkin

Photo : VNA/CVN

Le programme est important car il sert de base pour renforcer les échanges, partager les expériences et accumuler davantage de connaissances et d’expériences, contribuant ainsi à mieux accomplir les tâches assignées.

Le général de division Bùi Quôc Oai, commissaire politique de la VCG, et le général de brigade Liu Houjie, commissaire politique adjoint de la CCG, ont convenu que l’établissement du partenariat de coopération stratégique intégrale reflétait une forte confiance politique entre les deux partis, les deux États, les deux peuples et les deux armées, créant une base favorable pour que les agences des deux pays puissent faire progresser et élargir leur coopération dans divers domaines.

Photo : VNA/CVN

Ils ont affirmé que l’événement contribuerait à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle entre les deux forces, et leur offrirait une occasion d’échanger et de partager leurs expériences dans les affaires du Parti et les affaires politiques, contribuant ainsi à consolider et à promouvoir le voisinage amical et le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.

Photo : VNA/CVN

Le général de division Bùi Quôc Oai a déclaré que la VCG et la CCG sont toutes deux sous la direction absolue et directe de leurs partis communistes respectifs dans tous les aspects. Par conséquent, l’exécution des affaires du Parti et des affaires politiques est un principe fondamental dans la construction et l’exécution des tâches de chaque force de garde-côtes.

Dans le contexte de l’évolution complexe de la situation mondiale et régionale, les forces de maintien de l’ordre maritime seront confrontées à divers types de crimes et de violations de la loi, ce qui les obligera à intensifier leur étroite coordination et à accroître leur échange et leur partage d’expériences dans l’accomplissement de leurs missions, a-t-il ajouté.

Au cours du programme, qui durera jusqu’au 30 août, les participants devraient rendre une visite de courtoisie au président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam ; assister à l’entretien entre la VCG et la CCG ; rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée ; visiter le site des vestiges du Président Hô Chi Minh ; et rencontrer des représentants du Haut commandement de la première région de la VCG.

VNA/CVN