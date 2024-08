Bùi Thanh Son reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise d'Aichi

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a déclaré que cette visite favoriserait la coopération d'amitié entre la préfecture d'Aichi et le Vietnam, contribuant au développement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon.

Photo : VNA/CVN

Appréciant les activités de coopération entre la préfecture d'Aichi et les ministères, branches et localités du Vietnam, Bùi Thanh Son a affirmé que le gouvernement vietnamien attache de l'importance au renforcement des échanges entre les localités des deux pays, le considérant comme un pilier essentiel de leur relation globale.

Il a remercié Omura Hideaki et les autorités d'Aichi pour leur soutien aux près de 60 000 Vietnamiens qui y vivent et travaillent, leur suggérant de continuer à faciliter les échanges de délégations et l'échange entre les peuples, et de renforcer la coopération substantielle et efficace avec les ministères, agences et localités vietnamiens par divers moyens flexibles.

Bùi Thanh Son a également proposé à la préfecteur d'Aichi de continuer à encourager ses entreprises à investir davantage au Vietnam, en particulier dans les domaines où elle possède des atouts, tels que la production automobile, le chemin de fer, l'aviation et l'agriculture de haute technologie.

Le gouvernement vietnamien s'efforce d'améliorer les cadres réglementaires et la réforme administrative pour faciliter les opérations commerciales des entreprises japonaises au Vietnam, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre vietnamien a également exhorté Aichi à élargir l'accueil des stagiaires et des travailleurs vietnamiens, contribuant ainsi à son développement socio-économique et aidant le Vietnam à former une main-d'œuvre de qualité au service de l'industrialisation et de la modernisation. Il a émis l'espoir que la préfecture d'Aichi aiderait les compagnies aériennes vietnamiennes à augmenter la fréquence des vols et à lancer de nouvelles lignes vers Aichi.

Omura Hideaki, pour sa part, a informé l'hôte que la préfecture d'Aichi a signé un protocole d'accord (MoU) sur la promotion des investissements avec le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et un autre protocole d'accord sur la coopération d'amitié avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Durant son séjour au Vietnam, il a également tenu des séances de travail avec les ministères des Transports, du Plan et de l'Investissement, Vietnam Airlines et Vietjet pour explorer une coopération potentielle dans les domaines des transports et de l'investissement.

Il a également exprimé son souhait que le gouvernement vietnamien envisage d'ouvrir un consulat général à Nagoya et encourage les compagnies aériennes à renforcer la connectivité avec Aichi.

VNA/CVN