Remise de l’insigne des 45 ans de membre du Parti à un ancien permanent du secrétariat

Photo : VNA/CVN

Au nom du Bureau politique et du secrétariat, le secrétaire général Tô Lâm a félicité Trân Quôc Vuong, soulignant que l'Insigne des "45 ans de membre du Parti" était une distinction noble reconnaissant ses contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

De son côté, Trân Quôc Vuong a déclaré que l'insigne du Parti témoignait une reconnaissance de ses efforts en tant membre du Parti et qu’il lui rappelait de sa responsabilité et de sa volonté de poursuivre ses contributions à la cause du Parti.

VNA/CVN