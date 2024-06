Le président de l’AN à la cérémonie de remise des Insigne des 40 ans et 30 ans du Parti

Le membre du Bureau politique, Trân Thanh Mân, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti de l'Assemblée national (AN) et président de l'AN, a assisté ce vendredi 7 juin à Hanoï à la cérémonie de remise des Insigne des 40 ans et 30 ans du Parti à deux membres du Parti du Bureau de l’AN.

>> Remise de l'Insigne des "45 ans de membre du Parti" au secrétaire du Comité du Parti de HCMV

>> Remise de l'Insigne des "40 ans de membre du Parti" au président de l'Assemblée nationale

Photo : VNA/CVN

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a remis l’Insigne des 40 ans du Parti à Nguyên Duc Hai, membre du Comité central (CC) du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti de l’AN, vice-président de l’AN.

Le secrétaire général de l'AN, chef du Bureau de l'AN, secrétaire du Comité du Parti du Bureau de l'AN, Bùi Van Cuong a décerné l'Insigne des 30 ans du Parti à Dang Vu Hai, directeur adjoint du Département des minorités ethniques.

Le président de l'Assemblée nationale a affirmé que le noble titre attribué à ces membres du Parti était la reconnaissance, l'affirmation et l'appréciation du Parti pour leur dévouement et leurs contributions à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti.

Photo : VNA/CVN

Il a souhaité les voir continuer à promouvoir les résultats qu'ils ont obtenus, s'efforcer d'accomplir les tâches assisgnées, contribuant ainsi activement à la mise en œuvre réussie des objectifs et des tâches fixés par les résolutions du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement.

Au nom des membres du Parti qui ont reçu des insignes pour 40 ans et 30 ans du Parti, le vice-président de l'AN, Nguyên Duc Hai, s'est engagé à continuer à s'efforcer et de suivre l'exemple moral de Président Hô Chi Minh pour accomplir les tâches assignées par le Parti, l'État et le peuple.

VNA/CVN