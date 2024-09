Cérémonie de remise des Insignes des 65 ans, 40 ans et 30 ans du Parti

Le membre du Politburo, Trân Thanh Mân, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein de l’Assemblée nationale (AN) et président de l’AN, a assisté jeudi 12 septembre à Hanoï à la cérémonie de remise des Insignes des 65 ans, 40 ans et 30 ans d'être membre du Parti à 11 cadres et anciens cadres du Bureau de l’AN.

>> Des membres du Parti communiste du Vietnam en Russie mis à l’honneur

>> Des insignes du Parti à deux anciens vice-Premiers ministres

>> Remise de l'Insigne des "40 ans de membre du Parti" au président de l'Assemblée nationale

>> Le président de l’AN à la cérémonie de remise des Insigne des 40 ans et 30 ans du Parti

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur a remis l’Insigne des 65 ans du Parti à Nguyên Van An, membre du Bureau politique, ancien président de l’Assemblée nationale.

Le vice-président de de l’Assemblée nationale Nguyên Khac Dinh a remis l'Insigne des 40 ans du Parti à quatre membres du Parti ; Le secrétaire du comité du Parti du bloc des organes centraux Nguyên Van Thê, quant à lui, a remis l'Insigne des 30 ans du Parti à six membres du Parti du Bureau de l’Assemblée nationale.

Le président de l'Assemblée nationale a affirmé que le noble titre attribué à ces membres du Parti était la reconnaissance, l'affirmation et l'appréciation du Parti pour leur dévouement et leurs contributions à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti.

Il a souhaité les voir continuer à promouvoir les résultats qu'ils ont obtenus, s'efforcer d'accomplir les tâches assignées, contribuant ainsi activement à la mise en œuvre réussie des objectifs et des tâches fixés par les Résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Photos : VNA/CVN

Au nom des membres du Parti qui ont reçu des insignes pour 65 ans, 40 ans et 30 ans du Parti, l’ancien président de de l’Assemblée nationale Nguyên Van An s'est engagé à continuer de s’entraîner, de promouvoir les atouts, de régler les limites et de consacrer sa vie à l’édification du Parti communiste du Vietnam, fondé par le Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN