Vietnam - Cambodge : renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération globale 

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 24 juin 1967, l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge se renforce et se développe continuellement.

En 2005, les hauts dirigeants des deux pays ont convenu de définir une nouvelle devise pour les relations bilatérales : ''bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale, durable et à long terme''.

Les rencontres et contacts directs entre les hauts dirigeants des deux pays jouent un rôle très important, contribuant à définir les orientations des relations bilatérales. En juillet 2024, le président Tô Lâm, actuellement secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, a effectué une visite d'État au Cambodge.

Lors de cette visite, les dirigeants des deux pays sont convenus de promouvoir et de renforcer la solidarité, la confiance et la compréhension mutuelle et de rendre la coopération bilatérale plus approfondie, substantielle et efficace. Les deux parties ont souligné la nécessité de sensibiliser auprès des jeunes générations des deux pays de l’histoire et des valeurs des liens bilatéraux.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, la défense, la sécurité, la gestion des frontières, le main-d’œuvre et de promouvoir les échanges entre les deux peuples. Elles ont également convenu de se soutenir activement dans la construction d'une économie indépendante et autonome tout en s'intégrant profondément et efficacement à l’économie mondiale.

Sur le plan commercial, depuis la signature de l’accord économique et commercial Vietnam - Cambodge en 1998, la coopération bilatérale dans le commerce se développe fortement. Les échanges commerciaux bilatéraux ont enregistré une hausse annuelle de plus de 20% pendant la période 2015-2022 et ont dépassé le la barre des 10 milliards d'USD en 2022. Ils ont atteint 8,57 milliards d'USD en 2023 malgré de la récession économique mondiale et 8,35 milliards d'USD au cours des dix premiers mois de 2024. Les deux pays ambitionnent de porter leur commerce bilatéral à 20 milliards d'USD.

Sur le plan d’investissement, jusqu’en juillet 2024, le Vietnam était l’un des cinq plus grands investisseurs au Cambodge et le premier au sein de l’ASEAN avec 205 projets valables, cumulant 2,94 milliards d'USD de capitaux enregistrés. De son côté, jusqu’en octobre, le Cambodge a recensé 38 projets au Vietnam, représentant 76,8 millions d'USD.

Sur la base des bonnes relations, la visite d'État au Vietnam du roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni, constitue un événement important, contribuant au renforcement de la confiance politique entre les deux parties, à la promotion de la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement et les échanges entre les deux peuples.

