Des attachés militaires étrangers dans le nouveau Musée d’histoire militaire

>> Le Musée d'histoire militaire du Vietnam attire les jeunes en quête de fierté nationale

>> Les musées de Hanoï offrent de formidables espaces éducatifs

>> Le président bulgare visite le Musée d'histoire militaire du Vietnam

Photo : QĐND/CVN

Accueillant la délégation, le sous-colonel Nguyên Tiên Dung, directeur adjoint du Musée, a présenté les collections et espaces d’exposition, répartis entre des artefacts en intérieur et en extérieur. Ces expositions retracent les grandes étapes de l’histoire vietnamienne, marquées par la construction, la défense de la nation et le rôle central de l’Armée populaire du Vietnam (APV) dans les luttes pour l’indépendance, l’édification et la défense de la Patrie.

Cette visite a contribué à renforcer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre l’APV et les forces armées des pays représentés. Elle a également offert aux attachés militaires une opportunité précieuse de mieux comprendre la culture vietnamienne, son peuple et l’histoire de l’APV, de sa formation à son développement.

Construit en 2019 et inauguré le 1ᵉʳ novembre, le nouveau Musée d’histoire militaire du Vietnam s’étend sur une superficie de 38,6 hectares et abrite une collection impressionnante de plus de 150.000 objets historiques, dont quatre trésors nationaux : deux avions MIG-21 (n° 4324 et 5121), un char T54B (N° 843), la carte de la "Détermination au combat de la campagne historique Hô Chi Minh".

Photo : VNA/CVN

À l’extérieur, les visiteurs peuvent découvrir une vaste collection d’équipements militaires, notamment des canons de 85 mm, des canons anti-aériens de 57 mm, des chars PT67, ainsi que des avions de chasse MiG-17 et SU-22.

À l’intérieur, les expositions sont soigneusement organisées en sections correspondant aux différentes périodes historiques du Vietnam, permettant de revivre les moments marquants de son histoire militaire.

Ce musée, l’un des six musées nationaux et le premier musée du réseau militaire, constitue un témoignage vivant des exploits militaires et des sacrifices du peuple vietnamien pour la liberté et l’indépendance à travers les siècles.

VNA/CVN