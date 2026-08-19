Vietnam - Mexique : échanges théoriques et coopération en matière de formation des cadres

Le directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Doàn Minh Huân, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, a reçu, dans l’après-midi du 19 août, une haute délégation du Parti du Travail du Mexique (PT), conduite par son secrétaire général, sénateur Alberto Anaya Gutiérrez, en visite de travail au Vietnam.

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Lors de la réception, Doàn Minh Huân a présenté les fondements idéologiques du Parti communiste du Vietnam, soulignant qu’aux côtés du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, la théorie du Renouveau était devenue, au cours du processus de Renouveau, une troisième composante essentielle de la base idéologique du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le responsable vietnamien a hautement apprécié la constance du Parti du Travail du Mexique dans la poursuite de ses idéaux, ainsi que sa capacité à s’adapter avec souplesse au contexte politique et social de l’Amérique latine. Il a également exprimé sa gratitude au PT pour ses efforts visant à promouvoir la pensée du Président Hô Chi Minh et son soutien à l’édification de statues du dirigeant vietnamien dans plusieurs localités du Mexique.

Abordant les perspectives de coopération, Doàn Minh Huân a proposé la mise en place d’un mécanisme d’échanges théoriques et de coopération dans la formation des cadres. Il a notamment suggéré de partager les expériences en matière d’édification du Parti, notamment au profit de la jeune génération de cadres prometteurs. Selon lui, ces propositions seront examinées conjointement par l’Académie et le ministère vietnamien des Affaires étrangères avant d’être soumises aux autorités compétentes du Parti pour décision.

Pour sa part, Alberto Anaya Gutiérrez a manifesté un vif intérêt pour le modèle vietnamien de formation des cadres, qu’il considère comme un facteur important dans la transmission des idéaux révolutionnaires et de la théorie du Renouveau.

Le secrétaire général du PT a salué les résultats obtenus par le Vietnam depuis le lancement de la politique de Doi moi (Renouveau) en 1986. Il a estimé que le pays constituait un exemple réussi de développement socialiste grâce à l’application efficace d’une économie de marché à orientation socialiste, contribuant à améliorer le niveau de vie de la population, à élargir les opportunités de développement et à maintenir une croissance économique soutenue.

Afin de renforcer davantage les relations entre les deux partis, Alberto Anaya Gutiérrez a proposé l’organisation régulière de séminaires bilatéraux d’échanges théoriques, alternativement au Vietnam et au Mexique. Il s’est également déclaré prêt à accueillir des enseignants et des chercheurs vietnamiens pour des activités d’échanges et de coopération académiques.

Le dirigeant du PT a par ailleurs exprimé le souhait de poursuivre la réédition des œuvres du Président Hô Chi Minh ainsi que de celles de dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens. Ces publications pourraient servir de documents de référence lors d’un forum des partis de gauche prévu en octobre prochain au Mexique, contribuant ainsi à mieux faire connaître aux amis internationaux et aux mouvements progressistes les réalisations du Vietnam dans son processus de Renouveau.

À l’issue de la réception, les deux parties ont affirmé leur conviction que cette visite contribuerait à consolider les relations durables entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du Travail du Mexique, tout en favorisant un approfondissement concret, substantiel et efficace de la coopération entre les deux pays.

VNA/CVN