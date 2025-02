Le secteur de la santé appelé à mieux répondre aux besoins de la population

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a appelé le secteur de la santé à s'engager résolument dans une démarche de réforme, afin de lever les obstacles et de relever les défis, d'atteindre l'objectif de soins de santé universels dans le contexte actuel, et de bâtir un système de santé moderne, équitable et efficace.

Le 24 février, lors d'une séance de travail avec les représentants du ministère de la Santé, le dirigeant du Parti a exprimé sa satisfaction quant aux avancées significatives réalisées par le secteur au cours des 70 dernières années, reconnaissant sa capacité à satisfaire la demande croissante de la population en matière de soins de santé et de traitements médicaux.

Il a néanmoins souligné l'importance de dépasser la simple mise en œuvre des résolutions du Parti en matière de santé, en adoptant une vision novatrice pour lever les freins et les blocages, et ainsi permettre au secteur de franchir de nouvelles étapes dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Les soins de santé ne se limitent pas seulement au diagnostic et au traitement, mais visent avant tout à promouvoir la santé publique et à prévenir les maladies, a-t-il déclaré, notant que les efforts devraient se concentrer sur la recherche de mesures préventives, la promotion de la santé et l’allongement de l’espérance de vie.

Il a demandé de renforcer les capacités en matière de santé reproductive, de pédiatrie et de gériatrie, de promouvoir les soins de santé publics et d’augmenter le nombre de citoyens bénéficiant d’un contrôle médical annuel ou semestriel.

Il a souligné la nécessité de respecter l’éthique médicale parmi les professionnels de santé, précisant que les médecins et le personnel médical doivent non seulement exceller dans leur expertise, mais aussi respecter et protéger la vie et la santé des patients, les traiter de manière équitable, défendre leurs droits et leur dignité, pratiquer avec honnêteté et objectivité, améliorer constamment leurs connaissances et compétences, et assumer une responsabilité sociale envers la communauté.

Le secrétaire général a ordonné la modernisation des équipements et des infrastructures, ainsi que la garantie d’un nombre suffisant de médecins et de personnel médical qualifié pour les établissements de santé au niveau des districts et des communes, en particulier dans les zones reculées. Il a également insisté sur le développement d’un réseau d’hôpitaux satellites et de centres médicaux spécialisés, l’amélioration de la formation et du transfert de technologies des hôpitaux de niveau supérieur vers ceux de niveau inférieur, et l’encouragement du développement d’hôpitaux et de services médicaux non étatiques.

Outre les soins médicaux, le secteur doit également renforcer les mesures de prévention des maladies et améliorer les soins de santé primaires pour réduire les maladies, a-t-il ajouté.

Concernant l’amélioration des politiques d’incitation et de formation pour le personnel médical de haute qualité, Tô Lâm a suggéré que le ministère de la Santé propose rapidement des mesures spécifiques pour améliorer les salaires et les indemnités des médecins et des infirmières, en particulier dans les zones défavorisées, ainsi que pour fournir un soutien financier aux étudiants en médecine qui s’engagent à travailler dans les soins de santé de base après l’obtention de leur diplôme.

De plus, le secteur devrait accorder la priorité à la promotion de la recherche scientifique, de la coopération internationale et des partenariats avec les organisations de santé mondiales pour la formation des médecins et le transfert des technologies médicales avancées, a-t-il indiqué.

Le secteur est également tenu d’améliorer les politiques d’assurance pour soutenir les groupes vulnérables, garantissant une couverture complète aux personnes défavorisées telles que les pauvres, les personnes handicapées et les enfants.

Tô Lâm a insisté sur la nécessité de valoriser la médecine traditionnelle au sein du système de santé, d'accélérer la transition numérique dans la gestion des soins et des traitements, et de trouver des solutions efficaces aux difficultés rencontrées dans l'acquisition de médicaments et d'équipements médicaux.

À l'approche du 70e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février 1955 - 2025), il a adressé ses meilleurs vœux à tous les médecins et personnels de santé du pays, exprimant sa conviction que le secteur continuera de progresser avec dynamisme, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être de la population et à l'essor de la nation.

VNA/CVN