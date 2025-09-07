Intégration économique : des jalons historiques

Près de 40 ans après le lancement de l’œuvre de Renouveau, initiée lors du VI e Congrès national du Parti en décembre 1986, le processus d’intégration économique internationale du Vietnam a connu des avancées majeures, d’une portée historique.

Dans son article S’élever dans l’intégration internationale, publié le 3 avril 2025, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que durant les quatre décennies de Renouveau (Dôi moi), le Vietnam avait obtenu des résultats d’intégration internationale d’une importance capitale et à la portée historique.

D’un pays autrefois isolé et mis au ban de la communauté internationale, le Vietnam est devenu un membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales, entretenant des relations politiques, de défense et de sécurité profondes et substantielles. Jadis économie pauvre, en retard et sous embargo, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les 34 plus grandes économies mondiales, avec une taille économique multipliée par près de 100 depuis 1986 et un revenu moyen par habitant passé de moins de 100 dollars à près de 5.000. Le pays se classe désormais parmi les 20 plus grandes puissances commerciales mondiales ; il figure aussi, depuis 2019, parmi les 20 premières destinations mondiales pour les investissements étrangers et fait partie du Top 10 mondial en matière de transferts de fonds de la diaspora.

L’intégration économique internationale profonde du Vietnam peut être illustrée dès 1995, année où le pays a déposé sa demande d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et est devenu officiellement membre de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN). En 2025, le Vietnam entretient des relations commerciales avec plus de 230 pays et territoires.

Son action d’intégration économique internationale est de plus en plus structurée et efficace, contribuant activement à la mise en œuvre d’une politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée, tout en mobilisant d’importantes ressources pour le développement socio-économique du pays et en garantissant fermement la sécurité nationale, en particulier la sécurité économique.

Le système juridique, les mécanismes et les politiques sont continuellement adaptés pour répondre aux exigences d’une économie de marché moderne et ouverte. La prise de conscience autour de l’intégration économique internationale ne cesse de progresser, tant au sein de l’ensemble du système politique, des ministères et agences centrales que des autorités locales et de la communauté des entreprises vietnamiennes.

Les facteurs et différents types de marché se développent progressivement de façon cohérente, en lien avec les marchés régionaux et mondiaux. Le Vietnam s’est par ailleurs doté d’un large réseau de partenaires économiques internationaux à travers des cadres de coopération bilatéraux, régionaux et multilatéraux.

Les succès enregistrés dans la mise en œuvre de l’intégration économique internationale ont créé des conditions favorables permettant au Vietnam d’atteindre avec succès ses objectifs de développement socio-économique ces dernières années.

La balance commerciale du pays s’est nettement améliorée, passant d’un déficit à un excédent, tandis que les marchés d’exportation se sont diversifiés et étendus. Sur tous les marchés avec lesquels le Vietnam a signé des accords de libre-échange (FTA), les exportations enregistrent une croissance annuelle. L’augmentation des flux d’investissements étrangers, favorisée par l’intégration, constitue également un moteur essentiel du développement économique du pays.

Dans le but d’optimiser la mise en œuvre et la valorisation des FTA, le gouvernement a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce de déployer l’Indice d’évaluation de la mise en œuvre des FTA dans les localités (FTA Index en anglais).

Il veille également à l’application efficace des accords en vigueur, notamment ceux de nouvelle génération tels que le CPTPP, l’EVFTA, l’UKVFTA et le RCEP.

La défense commerciale a connu des avancées remarquables, tant au niveau du cadre juridique et organisationnel que des résultats concrets. Les actions de soutien aux secteurs exportateurs dans la gestion des enquêtes étrangères en matière de défense commerciale ont permis aux entreprises d’en bénéficier, contribuant à consolider et à élargir leur présence sur les marchés stratégiques.

On constate qu’avec la direction rigoureuse du Parti, le Vietnam s’est profondément intégré à l’économie mondiale et aux marchés internationaux. Le XIIIe Congrès du Parti a réaffirmé : “Multilatéraliser et diversifier les relations économiques internationales, éviter toute dépendance à un seul marché ou partenaire. Renforcer la résilience de l’économie face aux chocs extérieurs ; perfectionner les dispositifs de défense commerciale pour protéger l’économie, les entreprises et le marché intérieur, en conformité avec les engagements internationaux. Mettre en œuvre différentes formes d’intégration économique internationale selon des calendriers flexibles, adaptés aux conditions et objectifs du pays à chaque étape”.

La mise en place proactive de mécanismes et de cadres de coopération commerciale, industrielle, énergétique… à travers des commissions intergouvernementales, des comités mixtes, des sous-comités et des groupes de travail, ainsi que des forums bilatéraux et multilatéraux, a facilité l’élaboration des politiques, la levée des obstacles commerciaux et le soutien au développement à l’international des entreprises vietnamiennes. Cela a également renforcé le partage d’informations et de technologies pour un développement durable, favorisé l’élargissement des relations commerciales et rehaussé la position du Vietnam sur les marchés internationaux et au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales ; tout en offrant l’accès à des technologies de pointe et à de nouveaux marchés, et en aidant les entreprises à pénétrer en profondeur les zones stratégiques.

Cependant, face à la nouvelle conjoncture, il est nécessaire pour le pays de continuer à compléter et à affiner ses orientations, missions et solutions en matière d’intégration économique internationale, tout en saisissant les nouvelles tendances mondiales pour tirer parti des opportunités, limiter les risques, et ainsi poursuivre l’amélioration de l’efficacité de l’intégration au service du développement socio-économique lors des prochaines étapes.

