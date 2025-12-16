Règlement de coordination des activités des organismes participant à la coopération au sein de l’ASEAN

L’amélioration de l’efficacité, de la cohérence et de la coordination dans la participation du Vietnam à la coopération au sein de l’ASEAN demeure une priorité majeure.

>> Sommet de l’ASEAN : promouvoir l’intégration régionale et la croissance économique

>> L’ASEAN renforce sa coopération avec le Chili

>> Plan stratégique socio-culturel de l’ASEAN 2026-2035

Dans un contexte où l’ASEAN joue un rôle de plus en plus central dans la structure régionale et la coopération internationale, le perfectionnement des mécanismes de coordination internes est considéré comme une condition essentielle pour assurer la mise en œuvre efficace des orientations et politiques extérieures du Vietnam.

Récemment, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a signé, au nom du Premier ministre, la Décision N°47 portant promulgation du Règlement de coordination des activités des organismes participant à la coopération au sein de l’ASEAN. Cette décision entrera en vigueur le 25 janvier 2026.

Le Règlement définit de manière détaillée les modalités de coordination entre les ministères, les organismes de rang ministériel et les organismes relevant du Gouvernement dans leur participation aux activités de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), afin de garantir une mise en œuvre unifiée, cohérente et efficace des engagements et initiatives de coopération de l’ASEAN auxquels le Vietnam prend part.

Conformément au Règlement, le ministère des Affaires étrangères est désigné organe national de coordination pour l’ASEAN, chargé d’assister le Premier ministre dans la direction et la supervision de l’ensemble des activités de coopération du Vietnam au sein de l’ASEAN.

Il est également l’organisme chef de file assurant la coordination des activités de toutes les institutions vietnamiennes participant à la coopération ASEAN dans le cadre du Conseil de coordination de l’ASEAN et du Conseil de la Communauté politique et de sécurité de l’ASEAN. Le ministre des Affaires étrangères est le représentant du Vietnam auprès de ces deux Conseils.

Pour le pilier de la Communauté économique de l’ASEAN, le ministère de l’Industrie et du Commerce est l’organisme chargé de diriger et de coordonner les activités des institutions concernées. Le ministre de l’Industrie et du Commerce représente le Vietnam au Conseil de la Communauté économique de l’ASEAN.

En ce qui concerne le pilier de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN, le ministère de l’Intérieur est désigné organisme chef de file et coordinateur, le ministre de l’Intérieur représentant le Vietnam au Conseil de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN.

S’agissant de la coopération en matière de connectivité de l’ASEAN, le ministère des Finances est l’organisme chargé de la coordination générale. Le secrétariat national de l’ASEAN ainsi que la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN à Jakarta (Indonésie) sont responsables de la coordination dans la mise en œuvre des activités de connectivité. Le ministre des Finances est également le chef du Comité directeur national chargé de la coordination de la connectivité de l’ASEAN.

Dans le domaine de l’information, de la communication et de la promotion de l’ASEAN, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est désigné organisme chef de file. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme assume la fonction de chef du Comité directeur chargé de l’information et de la promotion de l’ASEAN au Vietnam.

Le Règlement prévoit également des mécanismes précis pour le traitement des domaines intersectoriels ou inter-piliers susceptibles d’émerger à l’avenir. Pour les domaines intersectoriels, l’organisme chef de file du pilier communautaire concerné est tenu de soumettre un rapport au Premier ministre afin que celui-ci décide de l’organisme responsable du Vietnam, sur la base de consultations avec l’organe national de coordination pour l’ASEAN et les institutions concernées. Pour les domaines inter-piliers, l’organe national de coordination pour l’ASEAN soumet un rapport au Premier ministre en vue d’une décision appropriée.

Le Règlement réaffirme le rôle de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN à Jakarta, en tant que représentation diplomatique du Vietnam à l’étranger, chargée de coordonner et de participer aux activités du Comité des représentants permanents auprès de l’ASEAN, ainsi qu’à certains mécanismes connexes conformément à leurs règlements de fonctionnement.

En ce qui concerne les principes de travail et de coordination, le Règlement souligne la nécessité d’assurer l’unité, la cohérence et l’efficacité dans la mise en œuvre des orientations et politiques du Vietnam en matière de coopération ASEAN, tout en respectant les lignes directrices du Parti, la législation de l’État, la Charte de l’ASEAN et les traités internationaux auxquels le Vietnam est partie. Il met également l’accent sur la responsabilité, l’initiative et la participation active des organismes impliqués dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Les organismes participant à la coopération ASEAN sont tenus de coopérer étroitement, de manière efficace et opportune, dans l’harmonisation des positions et des contenus de participation du Vietnam, ainsi que dans la mise en œuvre des activités de coopération. Ils doivent respecter strictement les régimes d’information et de rapports, tout en faisant preuve de souplesse dans les consultations et la coordination pour le traitement rapide des questions urgentes.

Une partie importante du Règlement est consacrée aux modalités d’échange et de fourniture d’informations. L’organe national de coordination pour l’ASEAN est chargé de fournir, de manière proactive ou à la demande, des informations à l’ensemble des organismes participant à la coopération ASEAN concernant les orientations, lignes directrices et politiques du Parti et de l’État, ainsi que les décisions des dirigeants de haut niveau relatives à la participation du Vietnam à l’ASEAN. Le Secrétariat national de l’ASEAN est, quant à lui, responsable de la diffusion des informations sur la coopération ASEAN et la participation du Vietnam.

Les organismes chefs de file des piliers communautaires, ainsi que ceux responsables des domaines intersectoriels et inter-piliers, ont l’obligation de fournir des informations sur la situation et les orientations de la coopération ASEAN dans les domaines dont ils ont la charge. En retour, les organismes participant à la coopération ASEAN doivent communiquer aux organes de coordination et aux institutions concernées les informations relatives à la participation du Vietnam dans leurs secteurs respectifs.

Le Règlement autorise en outre l’utilisation flexible de divers modes d’échange, tels que les documents officiels, le courrier électronique, le téléphone, ainsi que les réunions en présentiel ou en ligne. Il permet également la mise en place d’un mécanisme de “consultation rapide” via des canaux électroniques pour le traitement des questions urgentes, dans le strict respect de la législation relative à la protection des secrets d’État, ainsi que des dispositions de la Loi sur les traités internationaux et de la Loi sur les accords internationaux.

Par ailleurs, le Règlement précise les modalités de coordination dans un large éventail d’activités, notamment la recherche et le conseil en matière de politiques, les négociations et la signature de traités et d’accords internationaux au sein de l’ASEAN, l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives proposées par le Vietnam, la préparation et la participation aux Sommets de l’ASEAN, aux réunions des Conseils communautaires et du Conseil de coordination de l’ASEAN, ainsi qu’aux réunions ministérielles, des hauts fonctionnaires et aux mécanismes entre l’ASEAN et ses partenaires. Il couvre également l’accueil et l’organisation d’activités de l’ASEAN au Vietnam, ainsi que la coordination avec les collectivités locales et les organisations concernées.

La promulgation de ce nouveau Règlement de coordination est appelée à renforcer l’efficacité et la cohérence de la participation du Vietnam à la coopération au sein de l’ASEAN, contribuant ainsi à affirmer davantage le rôle, la position et les contributions responsables du Vietnam au sein de l’ASEAN et dans la région.

VNA/CVN