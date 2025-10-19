Israël a restitué les corps de 15 Palestiniens à Gaza

Les autorités sanitaires basées à Gaza ont annoncé samedi 18 octobre qu'Israël avait remis les corps de 15 Palestiniens à Gaza par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans le cadre de l'accord d'échange de prisonniers avec le Hamas.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce transfert porte à 135 le nombre total de corps restitués par Israël, ont indiqué les autorités sanitaires dans un communiqué de presse.

Les autorités ont confirmé que leurs équipes médicales continuaient de traiter les corps conformément aux procédures et protocoles médicaux approuvés avant de les remettre aux familles.

Les autorités sanitaires et médico-légales de Gaza sont responsables de l'identification des restes, et le CICR fournit des conseils techniques si nécessaire, selon le communiqué.

La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre 2023, lorsqu'une attaque surprise de militants dirigés par le Hamas dans le sud d'Israël a tué 1.200 personnes et pris 251 otages. L'offensive israélienne qui s'est ensuivie à Gaza a tué 67.967 personnes et en a blessé 170.179 autres, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Un cessez-le-feu, sous la médiation de l'Égypte, du Qatar, de la Turquie et des États-Unis, est entré en vigueur le 10 octobre. Sa première phase comprend l'échange de prisonniers et de détenus, l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et le retrait partiel des forces israéliennes.

Israël, conformément à l'accord, a récupéré les 20 otages encore en vie et dix des 28 corps que le Hamas est tenu de restituer.

Xinhua/VNA/CVN