Le Vietnam s'affirme comme un pôle économique clé en Asie du Sud-Est

Selon une analyse publiée récemment par le quotidien thaïlandais The Nation , le Vietnam s'impose rapidement comme un pôle économique clé en Asie du Sud-Est, porté par des réformes industrielles menées par le gouvernement, l'accélération du développement des infrastructures et l'orientation de l'économie vers un modèle de croissance plus vert.

Photo : Hoàng Hùng/VNA/CVN

Le Vietnam affiche l'une des plus fortes croissances du PIB de l'ASEAN. Selon la Chambre de commerce et d'industrie thaïlandaise au Vietnam, le Vietnam a enregistré la plus forte croissance du PIB de l'ASEAN en 2025, avec une croissance de 6,93% au premier trimestre, 7,7% au deuxième et 8,23% au troisième, portant la croissance sur neuf mois à 7,85%, dépassant les Philippines, l’Indonésie ou la Thaïlande.

La Chambre prévoit que le Vietnam restera parmi les économies à la croissance la plus rapide de la région au cours des cinq prochaines années et devrait atteindre une taille comparable à la Thaïlande en 2029.

Le Vietnam vise une croissance annuelle du PIB de 10% entre 2026 et 2030 afin d'accéder au statut de pays à revenu élevé d'ici 2045, a indiqué la Chambre de commerce. Le PIB par habitant était estimé à environ 5.000 dollars en 2024 et devrait atteindre environ 8.500 dollars américains d'ici 2030, soit une augmentation d'environ 60%.

Le Vietnam s'est également fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

La Chambre de commerce et d'industrie thaïlandaise au Vietnam a cité plusieurs atouts structurels qui servent de base aux perspectives du Vietnam, notamment une population d'environ 106 millions d'habitants en 2025, dont près de 70% sont actifs.

Le Vietnam offre également des conditions de coûts compétitives, avec des salaires estimés à environ 20% inférieurs à ceux de la Thaïlande et des coûts d'électricité environ 35% inférieurs, parmi les plus bas de l'ASEAN. Le Vietnam bénéficie d'une politique et d'une politique monétaire relativement stables, ainsi que d'une politique de change axée sur les exportations.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint environ 38 milliards de dollars en 2024, contre 32 milliards pour la Thaïlande, les flux entrants se concentrant de plus en plus sur les industries de haute technologie et l'intelligence artificielle. La feuille de route du Vietnam vers le statut de pays à revenu élevé repose sur une réforme administrative, un déploiement plus rapide des infrastructures, le développement du capital humain et une transition vers des industries à plus forte valeur ajoutée.

Selon l’article, le Vietnam continue de tirer profit de la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à son environnement d'investissement favorable et à sa position de plus en plus importante dans la chaîne de valeur régionale, notamment dans les industries de haute technologie.

Le quotidien The Nation estime qu'avec sa population nombreuse, une demande intérieure en forte croissance, d'importantes réformes administratives et des flux soutenus d'IDE, le Vietnam s'affirme de plus en plus comme un pôle économique dynamique en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN