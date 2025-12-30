Croissance économique et justice sociale : un modèle de développement inclusif qui dément les critiques

Le Vietnam achève l’année 2025 sur des résultats économiques remarquables, qui se traduisent concrètement par une amélioration notable des conditions de vie de la population. Ces performances confirment la pertinence de la stratégie nationale visant à associer étroitement croissance économique et progrès social.

Selon le rapport gouvernemental, le PIB devrait croître de plus de 8% cette année, portant la taille de l'économie à 510 milliards de dollars (32e rang mondial) avec un revenu par habitant avoisinant les 5.000 dollars. Ces résultats sont corroborés par les prévisions du Centre britannique indépendant pour les prévisions et l’analyse économiques (CEBR). D’après son dernier classement de la World Economic League Table (WELT), le PIB par habitant du Vietnam en parité de pouvoir d’achat (PPA) devrait atteindre 17.688 dollars en 2025, avec un PIB global estimé à 524 milliards de dollars.

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a classé la performance économique du pays parmi les dix événements majeurs de l’année 2025, soulignant qu’elle figure parmi les plus dynamiques d’Asie. Elle s’accompagne notamment d’une avancée sociale majeure : l’éradication anticipée de l’habitat précaire. Au 20 août 2025, 334.234 logements insalubres avaient été éliminés, atteignant les objectifs fixés par le Parti et le gouvernement avec respectivement cinq ans et quatre mois d’avance. Cette "œuvre nationale spéciale" a bénéficié en priorité aux familles méritantes, aux ménages pauvres et aux populations vulnérables.

Les recettes budgétaires, estimées à plus de 2,47 millions de milliards de dôngs à la mi-décembre - soit un dépassement de 25% des prévisions - ont permis de renforcer le filet de protection sociale. Plus de 38.200 tonnes de riz ont été distribuées pour soutenir les populations durant le Têt, les périodes de soudure et à la suite de catastrophes naturelles. Par ailleurs, près de 6 800 milliards de dôngs ont été mobilisés pour la reconstruction dans les régions touchées par les intempéries, notamment le Centre et les Hauts plateaux.

Le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé de 4,4% en 2021 à 1,3% en 2025, plaçant le Vietnam parmi les pays les plus performants au monde en matière de réduction de la pauvreté. Pour la période 2026-2030, le pays adoptera une approche de "réduction adaptative de la pauvreté", appuyée par un investissement de 423.000 milliards de dôngs (environ 16,6 milliards de dollars), approuvé par l’Assemblée nationale, en faveur du développement des zones rurales et des régions à forte population ethnique.

Parallèlement, la couverture de santé sera élargie à partir du 1er janvier 2026, garantissant une prise en charge à 100% des frais médicaux pour les quasi-pauvres et les personnes âgées de plus de 75 ans bénéficiant d’une pension sociale.

Comme l’a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, toute politique doit avoir pour finalité ultime le bonheur et la prospérité du peuple. Ces avancées concrètes, reconnues sur la scène internationale, constituent la réponse la plus éloquente aux tentatives de déformation de la réalité vietnamienne en matière de droits humains et de développement.

