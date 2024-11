Le chef de l’État travaille avec la permanence du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire

La séance de travail avait pour objet de discuter d'orientations et de tâches principales concernant la réforme judiciaire dans les temps à venir et d’autres questions.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, la Commission centrale des affaires intérieures a informé le président Luong Cuong de certains derniers résultats de la réforme judiciaire, du recueil des opinions et idées des membres du Politburo et des organes concernés au service du parachèvement du projet de règlement sur les fonctions, les tâches, les pouvoirs et les liens de travail du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire.

Félicitant la Commission centrale des affaires intérieures pour sa coordination étroite avec d’autres agences pour finaliser le projet de règlement et le soumettre au Politburo, le président Luong Cuong lui a proposé de bien préparer les contenus de la première réunion après que le Politburo ait décidé de renforcer le Comité central de pilotage.

Il lui a également demandé de se concentrer sur l'élaboration d'un programme de travail jusqu'à la fin du mandat, aidant le Comité central de pilotage à diriger la concrétisation et l'institutionnalisation des tâches et des solutions sur la réforme judiciaire conformément à la résolution N°27-NQ/TW du 9 novembre 2022 sur la poursuite de la construction et du perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien dans la nouvelle période.

VNA/CVN