Le Vietnam félicite le Laos à l'occasion de sa Fête nationale

Le diplomate vietnamien a souligné les contributions importantes du ministère lao des Affaires étrangères au succès global du Laos en tant que président de l'ASEAN 2024 et de l'AIPA-45 (45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN). Il a exprimé sa joie quant aux relations Vietnam - Laos qui étaient de plus en plus consolidées, renforcées et approfondies, notamment dans le domaine économique.

Une assistance positive

Il a souhaité que Thongsavanh Phomvihane, dans sa nouvelle fonction, continue à diriger les agences lao concernées pour soutenir et créer des conditions favorables pour que l'ambassade du Vietnam au Laos puisse bien remplir ses fonctions.

Thongsavanh Phomvihane a exprimé sa gratitude au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam pour avoir toujours apporté au Parti, à l'État et au peuple du Laos une assistance positive dans tous les domaines. Il a affirmé continuer à se coordonner étroitement avec l'ambassadeur et l'ambassade pour mettre en œuvre correctement les accords de haut niveau, les projets et les plans de coopération entre les deux pays ; accroître la connexion entre les deux économies ; promouvoir la coopération entre les ministères, branches et localités.

Plus tôt, le 25 novembre, par la même occasion, l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm est aller féliciter Bounlua Phandanouvong, chef par intérim de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL. Il a estimé les contributions importantes du ministère lao des Affaires étrangères au développement des relations entre les deux pays. Il a souhaité une coopération continue entre la commission lao et l'ambassade du Vietnam pour promouvoir la bonne mise en œuvre des accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays.

Une aide efficace



Bounlua Phandanouvong a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamien pour avoir toujours fourni une assistance sincère, efficace et opportune au Parti, à l'État et au peuple du Laos dans la lutte pour la libération nationale d’hier comme dans le processus de développement du pays d’aujourd’hui, en particulier dans le domaine de la formation et du développement des ressources humaines. Il a affirmé une coopération continue avec la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste du Vietnam, l'ambassade du Vietnam au Laos et les agences liées pour mettre en œuvre les accords des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Le 29 novembre, l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, a visité et travaillé avec l'ambassade du Laos en Malaisie, à l'occasion du 49e anniversaire de la Fête nationale au Laos.

Dinh Ngoc Linh et l'ambassadeur du Laos en Malaisie, Thepthavone ont discuté des liens bilatéraux et aussi de questions régionales et internationales, affirmant une coopération bilatérale étroite lors des prochaines réunions de haut niveau, en premier lieu la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, prévue à Langkawi.

