Assemblée nationale



L'AN adopte la Résolution sur la politique d'investissement dans le projet de TGV Nord-Sud



Une résolution concernant la politique d'investissement pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud a été adoptée le 30 novembre par l'Assemblée nationale (AN), lors de la 8ᵉ session de la XVᵉ législature, avec 443 voix sur 454, soit 92,48% du nombre total de députés.

>> Résoudre le problème de la non-dépendance aux ressources étrangères du projet de TGV Nord-Sud

>> Projet de TGV Nord-Sud : opportunités et défis pour les entreprises vietnamiennes

>> Les députés soutiennent le projet de TGV Nord-Sud

Photo : VNA/CVN

La majorité des députés ont estimé que l'investissement dans ce projet jouerait un rôle clé dans la réalisation des orientations et politiques du Parti et de l'État, créant une percée dans le développement socio-économique et la modernisation des infrastructures de transport.

En réalité, le projet a été étudié et préparé pendant une longue période. D'après le Comité permanent de l'AN, le gouvernement a calculé les avantages économiques, mais ceux-ci ne peuvent pas être inclus dans les recettes et l'efficacité financière du projet.

Photo : VNA/CVN

Selon les estimations, au cours des quatre premières années d'exploitation, les recettes ne couvriront que les coûts d'exploitation et de maintenance des véhicules. Par conséquent, l'État devra apporter un soutien partiel à partir du fonds alloué au réseau ferroviaire pour l'entretien des infrastructures.

D'après le Comité permanent de l'AN, les besoins en capital pour le projet sont d'environ 538 milliards de dôngs (22,6 millions d'USD) pour la période 2021-2025, quelque 841,707 milliards pour 2026-2030 et environ 871,302 milliards pour 2031-2035.

VNA/CVN