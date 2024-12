Le Vietnam renforce ses relations d'amitié et de coopération avec Singapour et Japon

À l'invitation du président du Parlement de Singapour, Seah Kian Peng, et de son épouse, du président de la Chambre des conseillers du Japon, Sekiguchi Masakazu, et de son épouse, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse effectueront leurs visites officielles à Singapour et au Japon du 1 er au 7 décembre.

>> Le président de l’Assemblée nationale se rendra à Singapour et au Japon

>> Nouvel élan au développement des relations Vietnam - Singapour

>> Le Vietnam resserre ses liens avec Singapour et le Japon

Photo : VNA/CVN

Singapour est le principal partenaire du Vietnam dans la région. Au cours d'une cinquantaine d'années depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2024) et une dizaine d'années depuis l'établissement de leur partenariat stratégique (2013-2024), les liens Vietnam - Singapour se développent constamment, avec de nombreux jalons importants enregistrés dans tous les domaines, dans tous les canaux du Parti, de l'organe législatif, du gouvernement et des échanges entre les peuples. Les deux parties ont convenu de porter leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global au moment opportun.

C'est ce qu’a déclaré la vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam, Lê Thu Hà, lors d’une interview accordée à la presse sur la signification de ces visites.

À propos des relations Vietnam - Japon, elle a estimé que c’était un exemplaire pour le succès de la coopération bilatérale entre le Vietnam et ses partenaires. Le Japon maintient sa position de partenaire économique de premier rang du Vietnam, de premier partenaire d'aide publique au développement, de deuxième en matière de coopération dans le domaine du travail, de troisième en matière d'investissement et de tourisme et de quatrième en termes de commerce. Les relations entre les deux pays ont connu ces derniers temps les développements qualitatifs et se trouvent à leur meilleur niveau, avec une haute confiance politique.

Dans le cadre de sa visite à Singapour et au Japon, Trân Thanh Mân aura des entretiens et rencontres avec tous les hauts dirigeants des deux pays. En particulier, lors de cette visite, Trân Thanh Mân et Sekiguchi Masakazu signeront un accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Chambre des conseillers du Japon. Il s'agissait d'une prémisse très importante pour promouvoir les relations entre les deux organes législatifs vers de nouveaux sommets.

Coopération parlementaire

Photo : VNA/CVN

La coopération parlementaire, selon Lê Thu Hà, est un canal important des bonnes relations de partenariat et de coopération entre le Vietnam et Singapour et le Japon. Ces dernières années, la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement de Singapour et la Chambre des conseillers du Japon s'est très bien développée dans les cadres bilatéraux et multilatéraux.

Elle a exprimé sa conviction qu'avec les contacts et les objectifs fixés, les visites du président de l'Assemblée nationale contribueraient à promouvoir et à approfondir la coopération entre l'organe législatif du Vietnam et ceux du Japon et de Singapour, à travers le renforcement des échanges de délégations et le déploiement d'activités de coopération entre les commissions et les agences de l’organe législatif, entre les parlementaires vietnamiens, singapouriens et japonais.

Les visites vont promouvoir le rôle important des trois organes législatifs dans la supervision de la mise en œuvre efficace des traités et accords signés ; perfectionner les institutions, les politiques et les systèmes juridiques, créer des conditions favorables au développement socio-économique et aider les entreprises des trois pays à élargir la coopération et les investissements dans chaque pays et aussi renforcer la coordination étroite et le soutien mutuel au sein des organisations multilatérales et des forums interparlementaires régionaux et mondiaux.

En particulier, l'accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des conseillers du Japon, prévu d’être signé lors de cette visite, contribuera à renforcer l'efficacité de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, créant des conditions favorables au déploiement des activités de coopération lors des forums multilatéraux, contribuant à promouvoir le partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Coopération décentralisée

Photo : VNA/CVN

La coopération décentralisée est l’un des points forts des relations bilatérales Vietnam - Singapour et Vietnam - Japon.

Avec Singapour, cette coopération est fortement encouragée. Les investisseurs singapouriens ont participé à la plupart des secteurs et domaines économiques du Vietnam (18/21 industries, dans 51/63 villes et provinces). Le réseau des parcs industriels Vietnam - Singapour est un symbole de coopération économique réussie entre les deux pays.

Avec le Japon, les localités vietnamiennes et japonaises ont signé plus de 110 documents de coopération, établissant environ 100 jumelages, les plus typiques étant Hô Chi Minh-Ville - Osaka, Nagano ; Hanoï - Fukuoka, Tokyo ; Dà Nang - Sakai, Yokohama ; Phu Tho - Nara ; Huê - Kyoto... Les échanges de délégations entre les localités des deux pays ont été approfondis, l'un des facteurs importants contribuant au renforcement de la coopération en matière d'investissement, de commerce, de travail et d'échanges entre les peuples.

La délégation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân regroupe aussi de dirigeants de localités en provenance de trois régions Nord-Centre-Sud du pays. "Avec les séances de travail, les échanges substantiels et la participation active de dirigeants locaux du Vietnam, de Singapour et du Japon, je pense que la visite contribuera non seulement à promouvoir les relations diplomatiques bilatérales Vietnam - Singapour et Vietnam - Japon, mais aussi à renforcer les liens et à promouvoir la coopération pratique entre les localités vietnamiennes et les localités singapouriennes et japonaises, apportant des avantages spécifiques aux populations et aux communautés d'affaires des trois pays", a souligné Lê Thu Hà.

VNA/CVN