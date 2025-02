Des journalistes cambodgiens découvrent le complexe agricole high-tech vietnamien

Photo : VNA/CVN

Une cinquantaine de journalistes de plus de 20 organes de presse ont rendu compte des activités des ateliers, des usines, des fermes d'élevage de vaches, ainsi que des installations de transformation et d'exportation de bananes qui fonctionnent selon un processus circulaire intégré en boucle fermée dans ce complexe.

Nguyên Ngoc Anh Tu, directeur général adjoint permanent du complexe Snuol, a déclaré que l'entreprise avait lancé deux projets de production agricole circulaire intégrée à grande échelle dans les provinces de Kratie et Ratanakiri au Cambodge. Le projet dans le district de Snuol à Kratie s'étend sur 10.708 ha avec un investissement total de 495 millions d'USD ; celui dans les districts de Koun Mom et de Lumphat à Ratanakiri, qui couvre 24.682 ha, est évalué à 800 millions d'USD.

Selon les estimations, d'ici 2028, une fois pleinement opérationnels, ces projets devraient générer des recettes d'exportation combinées de 800 millions de dollars par an et rapporter 35 millions d'USD par an en impôts à l'État. Ils devraient également créer des emplois et des revenus pour 40.000 travailleurs cambodgiens, dont 15.000 dans le complexe de Snuol.

Nguyên Ngoc Anh Tu a souligné que les projets de THACO AGRI au Cambodge, grâce à leurs avantages en matière de produits biologiques à haut rendement, d'approvisionnement stable, de situation géographique favorable et de prix compétitifs, permettront d'exporter des produits agricoles vers des marchés haut de gamme à fort potentiel de consommation dans la région Asie-Pacifique, tels que la Chine, le Japon et la République de Corée.

L'entreprise vise également à étendre ses exportations de produits transformés vers les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord, contribuant ainsi de manière significative aux exportations du Cambodge.

VNA/CVN