Transformation numérique : 1.400 solutions proposées aux collectivités locales

Le ministère des Sciences et des Technologies mettra à la disposition des collectivités locales un catalogue de 1.400 plateformes et solutions numériques développées au Vietnam. L’objectif est de faciliter le choix d’outils adaptés aux réalités locales et d’accélérer la transformation numérique dans l’ensemble du pays.

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Photo : VNE/CVN

Le ministère des Sciences et des Technologies mettra à la disposition des collectivités locales quelque 1.400 plateformes et solutions numériques afin de les aider à choisir les outils les mieux adaptés à leurs besoins.L'annonce a été faite par le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong lors de la récente Conférence de formation à la transformation numérique des provinces et villes du Sud.

Selon lui, le ministère a recensé plus de 1.400 plateformes et solutions développées par des entreprises vietnamiennes et déjà déployées au sein des ministères, des secteurs et des administrations locales. Dès le début du mois d'août, l'Agence nationale de la transformation numérique transmettra cet inventaire aux collectivités.

Un catalogue de solutions

"L'objectif est de permettre aux collectivités de visualiser les solutions existantes afin de choisir celles qui répondent le mieux à leurs besoins en matière de gouvernement, d'économie et de société numériques", a expliqué le vice-ministre.

Photo : VNA/CVN

Il ne s'agit pas d'imposer une solution unique, mais de mettre à la disposition des responsables locaux, des fonctionnaires, des équipes communautaires chargées de la transformation numérique ainsi que des citoyens un outil de référence leur permettant de rechercher, comparer et sélectionner les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

Dans le secteur agricole, par exemple, les exploitants pourront découvrir des applications d'intelligence artificielle capables de détecter les maladies des cultures, des drones destinés aux travaux agricoles ou encore d'autres technologies numériques ayant déjà fait leurs preuves.

"Lorsque les citoyens constateront les bénéfices concrets de la technologie, ils seront naturellement enclins à l'adopter. C'est ainsi que la transformation numérique s'intégrera véritablement dans leur quotidien", a souligné Bùi Hoàng Phuong.

Selon lui, la transformation numérique ne relève plus uniquement du ministère des Sciences et des Technologies ou des services spécialisés des provinces. Elle concerne désormais l'ensemble du système administratif.

"Tous les ministères, tous les secteurs et tous les domaines doivent conduire leur propre transformation numérique. Les rôles et les responsabilités ont considérablement évolué depuis les premières années de sa mise en œuvre", a-t-il affirmé.

Le vice-ministre a salué les efforts accomplis par les ministères, les secteurs et les collectivités dans le déploiement de plateformes et de bases de données partagées. Il a toutefois reconnu que la généralisation de ces outils à l'échelle nationale pouvait entraîner des difficultés techniques, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil administratif, qui a nécessité l'adaptation de nombreux systèmes d'information.

Il a rappelé que le Portail national des services publics du Vietnam, malgré sept années de fonctionnement, connaît encore certains dysfonctionnements, à l'instar des logiciels les plus utilisés dans le monde. Il a ainsi appelé les acteurs du secteur des sciences et des technologies à faire preuve d'objectivité et de compréhension afin de surmonter ensemble ces difficultés.

Le numérique au service des citoyens

Photo : VNA/CVN

La Conférence de formation à la transformation numérique des provinces et villes du Sud 2026 vise à harmoniser la mise en œuvre de la transformation numérique dans le contexte de l'entrée en vigueur de la Loi sur la transformation numérique et du fonctionnement officiel du nouveau modèle d'administration locale à deux niveaux.

Parmi les principaux thèmes abordés figurent la présentation du modèle de transformation numérique au niveau communal, des plateformes logicielles mutualisées ainsi que des orientations permettant aux collectivités de les déployer immédiatement après la conférence.

Selon Trân Duy Ninh, directeur général de l'Agence nationale de la transformation numérique, une mise en œuvre efficace à l'échelle communale permettra aux citoyens de mesurer concrètement les bénéfices de la transition numérique. À l'inverse, les insuffisances observées au niveau local auront un impact direct sur la qualité des services publics.

Le programme prévoit également la présentation des nouvelles orientations de la Stratégie nationale de transformation numérique, des plateformes numériques nationales mutualisées ainsi que des résultats de l'évaluation des infrastructures, des plateformes, des logiciels et des équipements informatiques à l'échelle nationale. Ces éléments serviront de référence pour les prochaines étapes de la transformation numérique dans les collectivités locales.

Quê Anh/CVN