Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des enseignants exemplaires

>> Le Politburo exige de donner la plus haute priorité aux salaires des enseignants

>> Le PM envisionne la gestion du capital de l’État, les enseignants et le numérique

>> Des enseignants dans les montagnes reculées

Photos : VNA/CVN

Appréciant les réalisations remarquables du système éducatif et les efforts considérables déployés par les enseignants et les cadres travaillant dans ce domaine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé ce secteur continuerait à être une politique nationale majeure à l’ère de l’ascension nationale.

Le chef du gouvernement a ensuite plaidé pour une réforme de l’éducation allant dans le sens de l’innovation et s'adaptant aux exigences de la 4e révolution industrielle, au fort développement du numérique et de l’intelligence artificielle, l’objectif étant d’atteindre le niveau de la région asiatique d'ici 2030 et celui du monde d’ici 2045.

Photos : VNA/CVN

En vue d’y parvenir, le dirigeant a demandé aux ministères et organes compétents de prêter attention à l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation et au perfectionnement de la loi sur les enseignants, en consultant experts et scientifiques ; de rehausser la qualification des enseignants et des cadres de ce secteur.

Enfin, il a appelé tous les organes compétents, tous les parents et toute la société à se tenir aux côtés des enseignants dans le développement humain et dans l’édification d’un pays fort, pissant et prospère.

VNA/CVN