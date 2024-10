Éducation

Hô Chi Minh-Ville : Remise de bourses "1&1" à 318 étudiants

>> Fondation Vallet : un quart de siècle pour semer les graines de l'excellence

>> Le président de l'AN rencontre les lauréats du prix Vu A Dinh

Cette année, 318 étudiants ont bénéficié de bourses, pour un montant total de plus de 1,6 milliard de dôngs. Parmi eux, 77 ont reçu une bourse pour la première fois, tandis que 241 étudiants sont encore soutenus pour la 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e année. Ce programme s'adresse aux étudiants aux ressources limitées ayant des résultats académiques remarquables.

Le programme de bourse "1&1" repose sur un principe de parrainage personnalisé : chaque bienfaiteur (individu ou organisation) soutient un étudiant tout au long de son cursus universitaire.

Dô Minh Tri, étudiant à la Faculté d'odonto-stomatologie de l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, a partagé avec émotion que cette bourse lui permet de poursuivre ses études, offrant une forte source de motivation pour réaliser son rêve, a déclaré Minh Tri avec détermination.

Depuis 24 ans, le programme de bourses "1&1" joue un rôle important dans la formation de talents au service de la société. Il a su mobiliser de nombreux soutiens, s’étendant grâce aux contributions d’individus, d’organisations et d’entités au Vietnam comme à l’international, pour accompagner les étudiants studieux issus de milieux défavorisés. De nombreuses familles et individus ont versé des fonds pour offrir un soutien durable à ces talents, et de nombreuses générations continuent de s’investir dans le parrainage de bourses.

À ce jour, le programme a touché 2.789 étudiants, grâce au soutien de 670 bienfaiteurs et 52 organisations, pour un montant total de plus de 27,8 milliards de dôngs. Parmi eux, plus de 2.273 étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire, devenant médecins, enseignants, ingénieurs, chefs d’entreprise ou fonctionnaires occupant des postes clés dans les villes, districts, quartiers et communes.

Texte et photos : Quang Châu/CVN