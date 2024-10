Le Vietnam accueille 22.000 étudiants internationaux en 2023-2024

Le Département de la coopération internationale, relevant du ministère de l'Éducation et de la Formation, a signalé qu'environ 22.000 étudiants internationaux font un cursus dans les universités et collèges du Vietnam pour l'année scolaire 2023-2024.

Parmi eux, près de 4.000 bénéficient de bourses d'études du gouvernement, tandis que les autres s'autofinancent ou étudient dans le cadre d'accords bilatéraux au niveau institutionnel ou local.

Le nombre d'étrangers étudiant au Vietnam a augmenté ces dernières années. Ils étaient 18.500 au cours de l'année scolaire 2020-2021, 16.000 en 2021-2022 et 21.000 en 2022-2023.

Zak Jabes Misoles Lagare, étudiant en deuxième année de finance et de comptabilité, originaire des Philippines à l’Université germano-vietnamienne, a expliqué au journal Tuôi Tre (Jeunesse) ce qui l’a attiré ici.

"Lorsque j’ai visité l’Université germano-vietnamienne, j’ai vu qu’elle pouvait répondre à mes objectifs d’études au Vietnam. Je pouvais profiter d’une vie privée dans les dortoirs, tout en ayant la liberté de rendre visite à ma famille le week-end ou quand je le voulais", a déclaré Zak.

Zak a noté que la plupart des étudiants de l'Université germano-vietnamienne étudient sérieusement, mettant en valeur leurs talents non seulement dans les études et la recherche, mais aussi en participant activement aux événements et aux clubs étudiants. Cela crée un environnement d'apprentissage et social dynamique, motivant la croissance individuelle.

Il a été particulièrement impressionné par l'expertise et l'expérience des professeurs, affirmant qu'ils ont à la fois des connaissances approfondies et une volonté de soutenir les étudiants.

D'autres étudiants citent diverses raisons pour lesquelles ils ont choisi d'étudier au Vietnam.

Park Jun Seo, originaire de la République de Corée et diplômé en commerce international de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, poursuit actuellement des études en comptabilité d'entreprise. Il a choisi d'étudier au Vietnam parce que les opportunités d'éducation et d'emploi lui semblent plus accessibles qu'en République de Corée.

"L'environnement et les installations de l'université sont assez modernes et les professeurs sont excellents. Je suis très satisfait. Beaucoup de mes pairs en comptabilité et en finance sont très talentueux", a-t-il déclaré.

Peng Chun Sheng, originaire de Taïwan (Chine), a choisi de poursuivre un master en journalisme à l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville en raison de ses liens personnels avec le Vietnam.

Le grand-père maternel de Sheng, d’origine chinoise, vivait au Vietnam et la mère de Sheng y est née. Cependant, la famille a ensuite déménagé à Taïwan. Le père de Sheng a également travaillé au Vietnam pendant un certain temps lorsque Sheng était jeune.

"Bien que je ne sois pas né ici et que je n’aie pas de racines vietnamiennes, je me sens lié au Vietnam, j’ai donc choisi d’étudier ici. J’ai également l’intention d’y travailler à long terme", a déclaré Sheng.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a reconnu que les programmes d’échange d’étudiants avec d’autres pays favorisent les échanges culturels, la collaboration universitaire et renforcent les amitiés internationales et l’intégration mondiale.

Les statistiques montrent que de nombreuses universités accueillent un nombre important d’étudiants internationaux autofinancés. Par exemple, cette année, l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville a accueilli près de 100 étudiants internationaux de pays comme le Laos, le Cambodge, la France, les Philippines, le Myanmar et le Ghana pour des études de premier cycle.

Le président de l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Minh Ha, a déclaré que parmi les près de 100 étudiants internationaux, la plupart sont autofinancés, et seuls quelques-uns bénéficient de bourses gouvernementales.

Le vice-président de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Quang Hung, a noté que le nombre d’étudiants internationaux à temps plein a régulièrement augmenté ces dernières années.

Actuellement, plus de 40 étudiants internationaux originaires de pays tels que le Myanmar, la Chine, la République de Corée, la France, la Nouvelle-Zélande, le Laos, l’Ukraine et le Cambodge sont inscrits aux programmes réguliers de l’université.

En 2024, le nombre d’étudiants internationaux à temps plein a augmenté par rapport à 2023 et aux années précédentes, certains revenant pour poursuivre un deuxième diplôme après avoir obtenu leur premier.

