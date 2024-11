Robes de graduation universitaires inspirées d'Oxford et de Cambridge

La toge de fin d'études de l’École des sciences interdisciplinaires et des arts comprend une robe et une capuche, inspirées des tenues des universités de Cambridge et d'Oxford, tout en intégrant des motifs traditionnels vietnamiens.

Présentée le 26 octobre sous le thème "Aspiration à voler loin", la collection présente des costumes pour les directeurs, les doyens, les docteurs, les maîtres, les bacheliers et les membres de l’équipe de cérémonie.

L’École des sciences interdisciplinaires et des arts de l’Université nationale de Hanoï (VNU-SIS) a annoncé que cette tenue sera utilisée lors des cérémonies de remise des diplômes, à partir de cette année scolaire. L'équipe de conception, composée de professeurs de mode, a expliqué que le style des tenues de cérémonie s’inspire des écoles catholiques médiévales européennes.

La toge de fin d’études est un élément essentiel des cérémonies de remise des diplômes, symbolisant l'identité, l’esprit et les valeurs de l'école. Le thème "Aspiration à voler loin" incarne la pensée interdisciplinaire, l’esprit libéral et la vision globale de l’établissement.

Hoàng Huy Duong, concepteur principal, a déclaré que la toge s’inspire des universités anglaises de longue tradition, Cambridge et Oxford, et plus précisément de la toge académique du XIIe siècle. La capuche, apparue initialement dans les salles de classe monastiques, n'est plus utilisée en tant que telle, mais reste un symbole de la tradition académique conservé par ces institutions.

Le groupe de conception a également incorporé des motifs traditionnels vietnamiens, tels que des nuages stylisés, inspirés de l’architecture vietnamienne, présents dans le logo de VNU-SIS et brodés sur les ourlets des chemises et des capuches.

Créée en mars 2024, l’École des sciences interdisciplinaires et des arts succède à la Faculté des études supérieures (2002) et à la Faculté des sciences interdisciplinaires (2017) de l’Université nationale de Hanoï. Elle aspire à devenir un établissement clé, pionnier et hautement intégré dans la formation interdisciplinaire en sciences et en arts. En septembre, elle comptait plus de 2.500 étudiants de premier cycle à temps plein et plus de 200 étudiants en cycles supérieurs.

Selon la réglementation du ministère de l'Éducation et de la Formation, les toges de fin d’études doivent inclure une veste (au-dessus du genou), un chapeau, et le logo de l'école apposé sur la poitrine gauche, en respectant des critères esthétiques et culturels de la nation.

En pratique, les toges de graduation sont souvent similaires, avec des robes et chapeaux bleu anthracite et des accents rouges au niveau du col ou des manches. Certaines écoles investissent cependant dans ces tenues de manière plus élaborées comme les universités Hoa Sen et Hông Bàng, l’Université d’économie - Université nationale de Hanoï, et l’Université des sciences sociales et humaines - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Minh Thu/CVN